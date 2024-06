In Liguria un milione e 300 mila gli elettori che andranno alle urne per le Europee

Circa un milione e 300 mila gli elettori che sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria saranno chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo.

In 125 dei 234 Comuni liguri si voterà anche per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. La Liguria è inserita nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale insieme a Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che eleggerà 20 eurodeputati. L'affluenza alle ultime elezioni europee nel 2019 in Liguria fu del 58,50%.