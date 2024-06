Elezioni Amministrative: martedì sera 'La Sanremo che vorrei' incentrato sulle opere pubbliche

La quarta (e ultima) puntata del format ‘La Sanremo che vorrei’, legato alla campagna per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, è dedicata al vasto e divisivo tema delle opere pubbliche.

L'appuntamento è fissato per martedì, alle 20.45, in diretta su SanremoNews e sulle nostre pagine di Facebook e YouTube, con la conduzione del giornalista Gianni Micaletto. Ospiti tre candidati, in rappresentanza di altrettanti schieramenti, per un confronto sugli interventi effettuati negli ultimi dieci anni, durante il doppio mandato del sindaco Alberto Biancheri, sui cantieri aperti di recente (palazzetto dello sport, parcheggio sotterraneo in piazza Eroi, avvio del piano per la Pigna, recupero di villa Mercede e completamento del campus scolastico al mercato dei fiori) e soprattutto sugli ambiziosi progetti destinati a ridisegnare il waterfront (porto vecchio, Portosole, l'area dell'ex stazione).

Al pubblico che seguirà la puntata, sarà possibile porre domande agli ospiti oppure esprimere opinioni, tramite la nostra pagina Facebook. Il confronto sarà visibile sui nostri canali anche dopo la diretta.