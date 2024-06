CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 2 giugno

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film all'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ME CONTRO TE - IL FILM: OPERAZIONE SPIE – ore 17.15 - 18.45 - 20.15 - 21.30 – di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia - Commedia - "L'armonia del Pianeta è minacciata dall'alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Sofì e Luì insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FURIOSA: A MAD MAX SAGA – ore 15.30 - 18.30 – 21.30 - di George Miller (II) - con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne, Tom Burke, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Avventura/Fantascienza - "C'è una bambina coi capelli rossi nel giardino dell'Eden, una terra verde da qualche parte nel deserto australiano dove la gente vive in pace e coglie le mele senza peccato. Ma l'irruzione di barbari mascherati, strappa la bambina alla sua mamma e al suo paradiso per andare incontro a un destino di dominazione, non senza lottare. Perché Little D, così la battezza il sanguinario Dementus, non si arrende e si fa posto in un mondo di uomini, cresce in mezzo a loro ma diversa da loro. Lo sguardo all'orizzonte e un chiodo fisso nella testa. Il piano è vendicare la morte della madre e ritornare a casa. Dementus non sente ragione e le mette di nuovo il bastone tra le 'ruote'. Ceduta per una manciata di benzina e un misero privilegio all'Immortan Joe, sovrano mostruoso della Cittadella, Furiosa farà fruttare l'esilio sviluppando competenza e bellezza, la bellezza dei giusti...”

Voto della critica: **** Roof 1 (tel. 0184 506060)

- L’ESORCISMO: ULTIMO ATTO – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Joshua John Miller - con Russell Crowe, Adam Goldberg, Samantha Mathis, Sam Worthington, Ryan Simpkins – Horror/Thriller - "Anthony Miller (Russell Crowe) è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell'uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia. Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE PENITENT – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Luca Barbareschi - con Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester, Robert Steiner (II) - Drammatico - "Carlos David Hirsch è uno psichiatra ebreo che esercita a New York che si trova al centro di un processo mediatico che rischia di mettere fine alla sua attività professionale. Un suo giovane paziente ha commesso una strage dichiarandosi poi gay. Un quotidiano ha riportato erroneamente una definizione dell'omosessualità pubblicata in un libro del terapeuta scatenandogli contro una parte dell'opinione pubblica. Se a ciò si aggiunge che Hirsch si rifiuta di testimoniare in tribunale in favore del paziente, nonché di consegnare i taccuini su cui ha preso appunti sulle sedute l'avvocato e amico che lo sostiene teme di poter fare ben poco in suo favore...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- EILEEN – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di William Oldroyd - con Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham, Marin Ireland, Owen Teague - Drammatico - "Nella Boston degli anni '60 la giovane Eileen conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile e prendendosi cura di Jim, il padre alcolista. Le cose cambiano con l'arrivo di Rebecca, la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, Rebecca esercita un fascino magnetico su Eileen, che rimane immediatamente attratta dalla sua eleganza. La loro amicizia prende però una piega pericolosa quando Rebecca le rivela un oscuro segreto...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- I DANNATI – ore 15.30 - 17.15 – di Roberto Minervini - con René W. Solomon, Noah Carlson, Jeremiah Knupp, Timothy Carlson, Cuyler Ballenger - Drammatico - "Inverno, 1862. Da qualche parte nelle terre dell'Ovest, un manipolo di soldati nordisti deve perlustrare il territorio e resistere due settimane prima dell'arrivo della 'cavalleria'. In attesa di un nemico invisibile organizzano il campo e le guardie. Giovani volontari, che hanno sparato soltanto ai conigli, o soldati di lungo corso, che lucidano Colt e fucili, giocano a carte e si scambiano pensieri sulla guerra civile che dilania l'America. Come solo orizzonte un crinale dietro il quale riparare ed oltre il quale avanzare e interrogare il senso del loro arruolamento. Sono soli sulla terra, trafitti soltanto da un colpo di carabina, ed è subito neve...”

Voto della critica: ****

- MARCELLO MIO – ore 19.15 - 21.30 – di Christophe Honoré - con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay - Drammatico - "Dopo una sigaretta e una canzone, Chiara Mastroianni si veste da uomo e 'diventa' suo padre Marcello. Davanti allo specchio si incolla i baffi, infila gli occhiali e il cappello e si mette a parlare in italiano. Fuori Parigi scorre sotto i suoi passi, intorno i suoi cari si inquietano. Il suo gesto interroga, infastidisce e turba sua madre, Catherine Deneuve, i suoi ex più emblematici, Benjamin Biolay e Melvil Poupaud, e la regista Nicole Garcia, che con Chiara progettava di girare un film. Soltanto Fabrice Luchini, partner di casting, si mostra entusiasta alla maniera di un bambino, prende il gioco sul serio e abbraccia il senso di meraviglia che ne deriva. Alla 'commedia umana' si aggiungono un soldatino britannico, che attende invano il ritorno dell'amato, e un cocker, 'ponte' tra Roma e Parigi, tra il ruolo e la vertigine d'identità...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- L’ARTE DELLA GIOIA: PARTE 1 – ore 15.30 - 18.15 - 21.00 – di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini - con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce - Drammatico - "Modesta cresce nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. E Modesta si vendica, mandando in cenere il mondo in cui è cresciuta. Nel convento per figlie dell'aristocrazia siciliana dove viene accolta diventa la favorita della madre superiora Eleonora, di cui si innamora anche in virtù di quella fame atavica di attenzioni. Ma l'idillio non durerà a lungo e Modesta, ormai una giovane donna, si ritrova nella casa di una principessa del Nord Italia capricciosa ed esigente, e si innamora di nuovo: di una sua coetanea, di un autista, di un "gabellotto". Ognuno di questi incontri è un passo avanti nel suo percorso di autoconsapevolezza e determinazione a rubare la parte di gioia che le spetta, senza provare quel senso di colpa e di vergogna che le hanno imposto fin dalla nascita, in quanto femmina della specie...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IF – GLI AMICI IMMAGINARI – ore 16.15 - 18.15 – di John Krasinski – con Pilar Fogliati, Emily Blunt, Matt Damon, Ryan Reynolds – Commedia/Drammatico/Family - "Bea, un'adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. Dopo aver scoperto che il suo vicino di casa ha il suo stesso potere i due si alleano per poter ridare loro compagnia...”

Voto della critica: ***

- IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE – ore 21.15 - di Wes Ball - con Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Lydia Peckham, Travis Jeffery – Azione/Fantascienza - "Il regista Wes Ball dà nuova vita all'epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Centrale (tel. 0183 63871)

- THE PENITENT – ore 16.30 - 20.45 – di Luca Barbareschi - con Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester, Robert Steiner (II) - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IF – GLI AMICI IMMAGINARI – ore 17.00 – di John Krasinski – con Pilar Fogliati, Emily Blunt, Matt Damon, Ryan Reynolds – Commedia/Drammatico/Family

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- FURIOSA: A MAD MAX SAGA – ore 20.45 - di George Miller (II) - con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne, Tom Burke, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Avventura/Fantascienza

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE - IL FILM: OPERAZIONE SPIE – ore 16.45 - 18.00 – di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia - Commedia

Voto della critica: n.p.

Voto della critica: n.p.

- EILEEN – ore 21.00 – di William Oldroyd - con Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham, Marin Ireland, Owen Teague - Drammatico

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- L'ARTE DELLA GIOIA: PARTE 1 – ore 16.30 - 20.30 – di Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini - con Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce - Drammatico

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ZAMORA – ore 16.30 - - 18.30 - 21.00 - di Neri Marcorè - con Alberto Paradossi, Neri Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi - Drammatico - "Anni '60. Walter Vismara è il contabile di una piccola fabbrica di provincia. Trasferitosi per necessità a Milano si trova a lavorare in un'azienda il cui proprietario è fissato con il calcio e tiene tantissimo al fatto che i suoi dipendenti disputino ogni anno una partita. A una delle due squadre che dovranno affrontarsi manca però il portiere e Walter, per assecondare i voleri del boss, finge di esserlo. Dovrà però cercare di trovare una soluzione prima dell'incontro...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FURIOSA: A MAD MAX SAGA – ore 18.00 - 21.00 – di George Miller (II) - con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne, Tom Burke, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Avventura/Fantascienza

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ME CONTRO TE - IL FILM: OPERAZIONE SPIE – ore 15.30 - 17.00 - 18.30 - 21.00 – di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia - Commedia

Voto della critica: n.p.

Voto della critica: n.p.





