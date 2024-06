In vista delle imminenti elezioni, lettera del delegato e responsabile della lista elettorale di Forza Italia Claudio Barbero ai suoi candidati

“Questa è la lettera che Claudio Barbero, delegato e responsabile della lista elettorale di Forza Italia per le elezioni comunali di Sanremo 2024, scrive ai suoi candidati in vista delle imminenti votazioni”.



Cari Amici, candidati di Forza Italia,

eccoci arrivati in dirittura d’arrivo, è stata una bella corsa, che molte volte lascia senza fiato, ma che dal lato umano regala delle emozioni che restano incancellabili nella memoria.

La cosa più bella di questo grande avvenimento, è che siamo riusciti creare una squadra, forte, coesa, unita da sentimenti veri. Da sportivo dilettante quale io sono, mi piace evidenziare questo spirito, e, in quest’ottica, come un allenatore alla fine della stagione, vorrei dare la mia visione di ognuno di voi, per come avete contribuito a questa lunghissima campagna elettorale. Molti sono amici di vita, oltre che colleghi di partito, persone che conosco da sempre, altri li ho conosciuti da poco, ma di loro ho potuto riconoscere il valore e le peculiarità.

Questo scritto esprime la mia gratitudine per quanto avete fatto e che farete per portare avanti il nome del nostro grande partito, Forza Italia.

In ordine di lista:

Simone Baggioli, il capolista, il nostro coordinatore provinciale, un grande imprenditore, che ha saputo portare nel terzo millennio la sua attività, è una persona che ha fatto della politica la sua passione, uno che il simbolo di Forza Italia lo ha scritto a fuoco sul cuore. Sempre disponibile se c’è da aiutare qualcuno, sia livello politico che umano, ha la capacità di trovare soluzioni originali e innovative. A prima vista chi non lo conosce non percepisce che la sua caratteristica principale, la spontaneità, è una qualità che in politica è disarmante, sono poche le persone “VERE” come lui. Chiunque abbia modo di conoscerlo rimane piacevolmente sorpreso della sua personalità. Da sottolineare inoltre la sua grande lungimiranza, è stato il primo a capire l’importanza che Gianni Rolando diventasse il nostro candidato Sindaco, visto il momento storico e gli impegni che la città dovrà affrontare.

Andrea Artioli, già assessore provinciale di Forza Italia (PDL), è un grande avvocato la cui passione per la politica fa parte del suo gruppo sanguigno, infatti lo ricordo da ragazzo, minorenne, già impegnato nel PSI. La sua acutezza tocca dei picchi altissimi, ha una grande capacità di ascolto, di partecipazione, di lavoro nella ricerca di soluzioni che possano migliorare la cosa pubblica. La sua genialità è unita ad una forte simpatia e una sana pazzia, che è contenuta dalla sua amata famiglia, Lara sua moglie e Lucia sua figlia, sono il perno e lo sprono su cui basa la sua attività politica e umana. Ritengo che le sue battaglie in consiglio comunale, insieme a tutto il gruppo di centro destra, siano state basilari per il miglioramento della città.

Patrizia Badino, Consigliere Comunale, è una persona che arriva da una famiglia che ha dato lustro a Forza Italia, nel solco dell’insegnamento del grande dottor Mario Badino, la nostra Patrizia, con grande equilibrio, pragmatismo e intelligenza, ha sempre lavorato affinché si trovassero soluzioni ai problemi dei cittadini, è sempre stata disponibile, con Azzurro Donna, a portare avanti le tematiche di genere. Ha la grande capacità di saper analizzare e collaborare con i colleghi di partito. È sempre disponibile, partecipativa, entusiasta delle attività che il coordinamento porta avanti.

Umberto Bastianoni, è un ragazzo giovane, concreto, che ama Forza Italia, che sta dando il suo contributo con il vero entusiasmo che contraddistingue la sua generazione. Quando guardo a queste nuove leve, e vedo che comunque mettono il loro impegno nella cosa pubblica, il mio cuore sale di livello. Lui come tanti altri sono il nostro futuro, ed il loro futuro è in Forza Italia!

Margherita Caparro, da pochi anni si è trasferita a Sanremo con la sua famiglia, è una mamma fantastica con due splendidi figli, ama questa città al punto di essersi impegnata in prima persona, di lei mi ha colpito la profonda sensibilità sui temi sociali, la grande capacità di valutare le situazioni e le problematiche della città con occhio diverso, le sue proposte non sono mai banali o scontate, con umiltà e volontà è entrata in questa squadra portando il suo contributo e la sua amicizia.

Thomas Casabianca, è il compagno di squadra che sempre vorresti al tuo fianco, oltre che ad essere un bravo professionista nel suo campo lavorativo, è una persona che senza polemica riesce a far notare particolarità che possono fare la differenza in ambito politico. Il fulcro della sua esistenza è la famiglia, ringrazio sua moglie Valentina e la splendida figlia, che non gli hanno impedito di impegnarsi politicamente, questo è un gran regalo alla compagine di Forza Italia, il suo è un valore aggiunto ed ogni suo contributo sarà da valorizzare insieme, ora e in futuro.

Andrea Cetraro, è un ragazzo dalla grande capacità espressiva, il suo contributo alla nostra lista è fondamentale, ha fornito degli spunti importanti per il programma, la sua visione di politica contribuisce a farci comprendere che le tematiche giovanili sono articolate, da valutare punto per punto. Lui è uno sportivo ed è un artista, per noi amici è il Cetra, una persona che porta avanti i valori di Forza Italia.

Federico D’Alessandro, è il più giovane candidato a queste elezioni comunali, lo conosco fin da piccolo, mangia pane e politica, è entusiasta, appassionato, curioso. Nonostante abbia l’esame di maturità ha voluto ugualmente impegnarsi in questa tornata elettorale, i suoi fantastici genitori lo affiancano in questa scelta. Il ragazzo in questi mesi ha iniziato a capire quali siano le priorità di una militanza politica, dove il sacrificio deve superare l’entusiasmo, dove bisogna saper ascoltare più che parlare; sono orgoglioso del suo percorso, e siamo contenti di averlo nella nostra squadra anche per il futuro.

Mimmo De Leonibus, un uomo squadra, la sua simpatia è proverbiale, le sue battute sono una medicina che aiuta ad affrontare anche i momenti più duri. È sempre presente, non è mai mancato ad un banchetto elettorale, ad una presentazione, ad un dibattito; le sue intuizioni sono state d’aiuto sia in ambito politico che pratico. Un amico, poliedrico e di cuore, non si può fare a meno di lui.

Eugenio Donato, un grande uomo, di lui ho immensa stima, lo ritengo persona che ha un pensiero politico che incarna i valori di Forza Italia, il suo equilibrio, il carisma, devono essere da esempio per tutti noi, soprattutto per i tanti giovani che compongono la nostra compagine. Oltre che essere una memoria storica della politica locale, vorrei diventasse uno dei professori della futura scuola, che apriremo a breve nella nuova sede di Forza Italia.

Marco Ficarra, l’ho conosciuto da poco, di lui ho potuto apprezzare la grande capacità organizzativa, la disponibilità, la preparazione sia in ambito politico che professionale. Ha saputo fornire consigli importanti, indicazioni che ci hanno aperto nuove visioni, è un elemento importantissimo di questa grande famiglia.

Rina Gara, è una donna dalla forte personalità, una madre che si è impegnata in politica perché le sue idee sono solide, vere, pratiche. Non ama i compromessi, questa sua discesa in campo è la dimostrazione che intende dare il suo contributo affinché Sanremo possa affrontare le sfide future con le persone giuste. Il suo apporto è stato fondamentale, le sue idee e le proposte sono state una risorsa importante.

Twiggy Isaia, è stata una sorpresa, perché vedere così tanto entusiasmo, così tanta partecipazione, riempie il cuore di gioia. Lei è una giovane professionista marittima, ha voluto portare il suo contributo proprio perché, mai come ora, questo tema è di una importanza basilare per la nostra Sanremo. Ha portato proposte molto interessanti per dare soluzioni ad annosi problemi del porto. È magnificamente supportata dal suo compagno Claudio, che la sprona a dare il suo contributo alla città.

Chiara Manitto, seppur molto giovane, ha saputo meravigliarmi per la grande personalità, la sua indipendenza e per la capacità organizzativa, e soprattutto per l’aderenza delle sue idee ai valori fondanti di Forza Italia. È mamma di una splendida bimba, questo ha fatto sì che le sue proposte politiche siano state di grande aiuto al programma. Sono convinto che il suo supporto sarà fondamentale in questa competizione elettorale.

Angelamaria Marano, la conosco da tanti anni, è una donna dalla grande personalità, che affronta qualsiasi sfida e non si tira mai indietro. È la mamma di uno splendido bambino, Michael che la aiuta nella campagna elettorale e che è diventato la mascotte di tutta la squadra. La sua volontà, le sue proposte, le sue idee, sono state una grande risorsa sia per il programma che per Forza Italia. Ha saputo affrontare questa sfida con equilibrio e caparbietà, ed è riuscita a creare oltre che un gruppo di lavoro, un gruppo di amiche e amici, che andranno aldilà di queste elezioni.

Fulvio Marchese, ho avuto modo di conoscerlo da poco, di lui ho potuto apprezzare la sua forte empatia, la grande sensibilità politica, l’immensa professionalità. Sempre disponibile, la sua capacità di analizzare il territorio, il tessuto economico e sociale ha fatto di lui una risorsa importante di Forza Italia.

Simona Masocco, è una militante di Forza Italia, una persona vera, concreta, sempre disponibile, che fa della semplicità quel valore che sposta le montagne. Anche lei ha portato proposte per il nostro territorio che sono state di aiuto a tutto il movimento. La ringrazio della sua amicizia, ha saputo entrare in sintonia con tutto il gruppo, in modo naturale e spontaneo.

Antonietta Mauriello, è una grande donna, una madre che ha voluto partecipare alla tornata elettorale per portare la sua esperienza al servizio della collettività. È una persona volitiva, che ammiro per la sua dedizione ai temi della sussidiarietà, della cura degli animali, dell’aiuto alle persone bisognose. Il suo impegno con noi è un valore aggiunto.

Pier Franco Mosca, anche lui è stato una grande sorpresa, ho avuto modo di conoscerlo prima di natale, vive a Sanremo da svariati anni, e, seppur sia pensionato ha una sterminata quantità di impegni in tantissime associazioni. Questo denota la sua grande generosità d’animo, questa voglia di restituzione sociale, è la base fondante dei valori ispiratori di Forza Italia! Lo ringrazio per la sua simpatia, per la sua acutezza, per il suo impegno, è veramente un grande compagno di squadra.

Roberto Pecchino, che dire di lui? Un mito, una memoria storica di Forza Italia, una colonna del nostro partito, lui c’è e sempre ci sarà. C’era con il grande Sindaco Bottini, candidato in extremis per una defezione dell’ultimo minuto, candidato con Rolando in Forza Italia dopo 30 anni sempre per lo stesso motivo. È un uomo con tantissimi impegni, con una carriera professionale ricca di premi e riconoscimenti. Ma la cosa più importante, che avere la sua amicizia è come una medaglia al merito.

Isabella Piergiovanni, il suo impegno in Forza Italia è di lunghissima data, la conosco da sempre, è una donna, mamma, nonna (seppur sembri sempre una ragazzina), che ha saputo coniugare la famiglia e la dura vita della pesca con grande professionalità e dedizione. Le persone che affrontano il mare non hanno paura delle novità o delle difficoltà, ha la capacità di ascoltare le problematiche e di proporre soluzioni concrete. La sua battaglia per tutelare il gambero di Sanremo è proverbiale, sempre disponibile, sorridente, propositiva. Una donna che sa trainare tutto il nostro partito.

Laura Platano, un’altra grandissima sorpresa, l’ho conosciuta da poco, inizialmente si è approcciata alla politica con timidezza e con la consapevolezza di essere neofita, ma piano piano mese dopo mese ha dimostrato di essere un vero valore aggiunto, sempre disponibile, sempre presente, proattiva, propositiva. Ha saputo creare un gruppo coeso, di amici veri, cui il principale interesse è la collettività. La sua grande simpatia è contagiosa, siamo veramente fortunati ad averla con noi.

Aliki Stavrides, è una ragazza molto impegnata nel suo lavoro, che ha una importanza basilare nel tessuto sociale, lei, da soccorritrice, salva vite e contribuisce al bene pubblico. Le sue proposte all’interno del nostro gruppo, sono fonte di grande ispirazione oltre che diventare le basi per costruire un futuro migliore. Il suo impegno politico con Forza Italia ci riempie di orgoglio. È una colonna di Azzurro Donna, un esempio di partecipazione.

Roberto Verrando, persona che con entusiasmo, passione, determinazione, ha deciso di partecipare alla tornata elettorale per trasferire le sue capacità professionali nell’ambito della comunità pubblica. Uomo di innata eleganza, incarna da sempre lo stile di Forza Italia. Le sue intuizioni, le proposte, non sono mai banali, e su queste basi si sono fondate azioni programmatiche sia del partito che della coalizione. Un amico di cui non si può fare a meno.

Non posso inoltre fare a meno di ringraziare chi fa parte della squadra e del coordinamento provinciale, pertanto vorrei rivolgere il mio pensiero al nostro coordinatore sanremese Dino Sandiano, che con dedizione mi ha affiancato in questo impegnativo momento, aiutandomi nelle tante pratiche burocratiche. Volevo inoltre ringraziare il nostro Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco e il suo aiutante Giacomo Raffo per il supporto morale e documentale. Il Vice Coordinatore Regionale Filippo Maria Bistolfi, che ci ha sempre aiutato ed ascoltato in tutte le vicende politiche. Il sindaco di Caravonica Angelo Dulbecco, che ci ha supportato con simpatia e con assiduità. L’amico Davide Longordo, Coordinatore Forza Italia Giovani del Nord Italia, che ci ha aiutato con idee, proposte, documenti e soluzioni, coadiuvato a sua volta dall’amica Carola Sciandra che ringrazio nuovamente. Il capo gruppo di Forza Italia Franco Ventrella che è sempre disponibile e dall’alto della sua esperienza ci ha dato consigli utili. La consigliera Franca Bonadonna che ci è stata vicina con proposte originali. Il Vice sindaco di Ventimiglia Marco Agosta, sempre presente, sempre disponibile, con partecipazione, determinazione ed entusiasmo. L’Assessore Milena Raco, anche lei sempre presente, dispensatrice di ottimi consigli a noi tutti, che ha contribuito a creare un team di Azzurro donna veramente ai massimi livelli. Un ringraziamento speciale va al coordinatore cittadino di Ventimiglia Gabriele Amarella, consigliere comunale e provinciale, perché il suo impegno personale è stato esemplare, ha dimostrato che l’attaccamento alla maglia, che i colori di Forza Italia, sono il bene assoluto sul quale si basa ogni pensiero politico, è un bomber di razza. In ultimo ringrazio il nostro coordinatore provinciale Simone Baggioli, il quale ha deciso di mettersi in gioco, cosa assolutamente non scontata, privandosi anche di pedine importanti, piuttosto che fare una lista debole, sacrificando il suo prezioso tempo, sottraendolo al suo lavoro, impegnando notevoli risorse per il partito, senza mai pretendere nulla in cambio, un esempio di passione politica.

Sono veramente contento di essere in questa squadra, innanzitutto perché è composta da tantissimi under 50, che sono già competenti e pronti ad amministrare, con dei seniores di alto livello che possono fornire consigli indispensabili, e con tantissimi giovani che con entusiasmo non vedono l’ora di imparare la cosa pubblica.

Un sentito grazie a tutti, e se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi.

Claudio Barbero