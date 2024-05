Ancora maltempo e nubifragi, ma il sole tornerà nel weekend: previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) - Ancora maltempo sull'Italia in questo fine maggio che vede il Nord ancora una volta a rischio nubifragi e temporali. Temperature in calo, ma il tempo migliorerà nel weekend, lasciando il posto al sole di giugno. Questo il quadro delineato dagli esperti nelle previsioni meteo di oggi, 31 maggio 2024, e per i giorni a venire.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore mentre il tempo andrà lentamente migliorando in Lombardia, le precipitazioni interesseranno ancora in maniera diffusa il Triveneto, soprattutto i settori alpini, prealpini e le alte pianure. Non si potranno escludere dei nubifragi su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre sulle Dolomiti la neve potrà scenderà fino a 1600 metri, una quota di tutto rispetto per essere ormai alle porte di giugno. Sul resto d’Italia il tempo sarà migliore salvo per locali precipitazioni in Campania.

Nel weekend della Repubblica la pressione aumenterà un po’, ma non quel che basta per garantire due giornate completamente soleggiate; infatti, se sabato il sole sarà prevalente, eccezion fatta per alcuni isolati temporali pomeridiani sulle Alpi, domenica il tempo tenderà nuovamente a peggiorare. Nella festa della Repubblica, dopo una mattinata perlopiù stabile, nel pomeriggio arriveranno dei rovesci a carattere irregolare su Appennini centro-settentrionali, Alpi e zone adiacenti ad essi e in Emilia.

Sotto il profilo termico, dopo il contenuto abbassamento che interesserà il Nord, nel fine settimana le temperature torneranno a salire con valori massimi tra 21 e 25°C al Centro-Nord. Farà già caldo invece al Sud dove il clima sarà tipicamente estivo con picchi di 29-30°C in Puglia e Calabria e oltre i 32°C in Sicilia.

Venerdì 31. Al Nord: rovesci ancora sul Triveneto, ultimi in Lombardia. Al Centro: in prevalenza stabile. Al Sud: qualche pioggia in Campania.

Sabato 1. Al Nord: sole, isolati temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tante nuvole, rari piovaschi.

Domenica 2. Al Nord: via via più instabile, specie sui rilievi e in Emilia. Al Centro: rovesci sull’alta Toscana. Al Sud: dal pomeriggio temporali irregolari.

Tendenza: altri temporali tra lunedì e martedì, poi arriva l’anticiclone.