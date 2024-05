Triathlon: nell’ultimo weekend due piazzamenti lusinghieri per la 'Sanremo Like Swim'

Non solo nuoto, ma anche triathlon nelle corde della Sanremo Like Swim, che nell’ultimo weekend ha centrato due piazzamenti lusinghieri con vista… mondiale. Partiamo da Toscalano-Maderno, sul lago di Garda, dove Michele Bottini ha preso parte alla gara “Sprint Men” all’interno della prima tappa del prestigioso circuito mondiale di triathlon off-road nella penisola italiana. Per lui, vero gladiatore mai in balia delle condizioni meteo estreme, un terzo posto di categoria (JU M) e un undicesimo assoluto (su novantuno partecipanti) che valgono la conquista di uno slot per il Mondiale di Molveno.

Al “Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure”, invece, a tenere alti i colori societari ci ha pensato Luca Colombi, capace di imporsi nella categoria “M2” (davanti ad altri trentadue concorrenti) e di archiviare un diciottesimo posto nella graduatoria assoluta su duecentotrentanove triatleti.

Risultati che, una volta in più, fanno esultare la SLS che archivia un mese di maggio d’oro.