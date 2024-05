Tennis: grande vittoria al Roland Garros per il sanremese Matteo Arnaldi, schiantato Andrey Rublev

Dopo la Coppa Davis è sicuramente il risultato più importante mai conseguito per il tennista sanremese Matteo Arnaldi.

Al terzo turno del Roland Garros di Parigi, Matteo ha giocato una partita straordinaria al cospetto del numero 6 del mondo, Andrey Rublev, battendolo seccamente in tre set.

Con la vittoria di oggi Arnaldi approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincitore tra Tsitsipas e Zhang. Il tennista matuziano ha eguagliato il suo miglior risultato in uno Slam, dopo quello di New York. Il risultato ha visto un po’ di difficoltà per il sanremese solo nel primo set, vinto per 7-6. Più agevoli gli altri due terminati 6-2 6-4, in due ore e 35 minuti.