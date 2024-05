Calcio, Serie D. Il difensore classe 2004 Giovanni Incorvaia rinnova con la Sanremese

Il difensore Giovanni Incorvaia rinnova con la Sanremese fino al 30 giugno 2025.

Nato a Busto Arsizio il 7 gennaio 2004, Incorvaia è un difensore di piede mancino che può essere utilizzato sia sulla corsia laterale che al centro come braccetto.

Nella sua carriera ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Milan e in rossonero ha fatto tutta la trafila fin da quando aveva 9 anni, restando per ben 10 anni alla corte del Diavolo, disputando il Torneo di Viareggio e raccogliendo anche una presenza in Uefa Youth League.

Giunto a Sanremo a fine gennaio, ha disputato in biancoazzurro 11 partite, mettendo a segno un gol, in casa contro l'Alba.

“Sono molto contento di restare a Sanremo - commenta Giovanni Incorvaia - ringrazio la società e il mister per la fiducia e per l'opportunità che mi viene concessa di nuovo. Spero che sia un'annata ricca di emozioni e di successi. Sanremo è una piazza importante, chi arriva o resta qui lo fa per vincere. Abbiamo chiuso il girone di ritorno in crescendo, ci sono tutte le condizioni per fare bene. Siamo tutti molto carichi, non vedo l'ora di riprendere gli allenamenti e di scendere in campo”.