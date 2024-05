Calcio, ottimi risultati per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Continuano gli impegni dei ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd.

Sabato scorso i Primi Calci della leva 2015 sono stati impegnati nel torneo “Trofeo Autotrasporti Pallanca” organizzato dal Ventimiglia Calcio al campo Morel. "Si sono comportati bene i ragazzi di mister De Bartolo che con una sola sconfitta e tre vittorie si piazzano secondi nel loro girone" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Riescono a battere in semifinale la prima squadra dell’altro girone guadagnandosi così la finale. Concludono la manifestazione al secondo posto".

Il campo in erba dello Zaccari ha ospitato il torneo riservato alla categoria Giovanissimi della leva 2010. All'evento sportivo hanno partecipato: Virtus Sanremo, Ventimiglia Calcio, Ospedaletti, US Camporosso, SSD Imperia e Golfo Dianese. "Il torneo era a girone unico all’italiana con gare di sola andata" - dice la Polisportiva - "Alla fine ha vinto il torneo il Ventimiglia Calcio".

I Pulcini 2014 guidati da mister Alletto hanno partecipato, invece, al Torneo di Cairo Montenotte, il 14° Memorial Oscar e Bruno Tarigo. "Nella giornata di sabato, durante le qualificazioni, hanno ottenuto ottimi risultati finendo primi nel loro girone entrando così di diritto nel girone Gold 2 della domenica che includeva come testa di serie il Monza. Un girone molto duro, giocato ad altissimi livelli" - afferma il Vallecrosia Academy - "I nostri ragazzi si sono impegnati in tutte le partite finendo al 15° posto su 34° squadre partecipanti, comprese quattro professioniste entrate nei gironi Gold della domenica. Un premio speciale è stato attribuito a un nostro giocatore: Gabriele Striano per essere stato il miglior attaccante nel girone Gold".

Gli Esordienti della leva 2011 sono stati impegnati sia sabato che domenica al Torneo XIV Imperia Cup 2024 organizzato dall'Imperia Calcio e dal Real Santo Stefano. "I ragazzi sono andati molto bene" - commenta la società - "Si sono rapportati con squadre di alto livello piemontesi e della nostra zona e hanno concluso la manifestazione al 4° posto nel girone Argento".

I Primi Calci della leva 2015, domenica, hanno preso parte al Torneo XXVIII Coppa Primavera, organizzato dalla Golfo Dianese presso il campo comunale di San Bartolomeo al Mare. "I ragazzi del mister De Bartolo hanno mostrato un bel gioco in campo" - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Alla fine si sono aggiudicati il primo posto del girone Silver".

I Pulcini della leva 2013, guidati dai mister Lapa e Giunta, domenica hanno partecipato la Torneo Trofeo Borgio Cup, organizzato dall'USD Borgio Verezzi, che era riservato agli Esordienti della leva 2012. "I ragazzi hanno ben figurato, pur giocando sottoleva" - afferma la Polisportiva - "Si sono contraddistinti per grinta e determinazione".

Domenica scorsa le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidate da mister Busacca, sono scese in campo in occasione del Torneo di Primavera 2024 di calcio a 7, riservato alla leva femminile e organizzato dal FBC Celle Varazze. "Le ragazze hanno trionfato vincendo tutte le partite" - sottolinea il Vallecrosia Academy - "Si sono aggiudicate, pertanto, il primo posto della manifestazione".