Sanremo: grande festa per i 100 anni del dottor Laquadra

“Questo anniversario rappresenta un momento di grande gioia non solo per il dottor Laquadra, ma anche per tutta la comunità orionina” dicono gli organizzatori dell'iniziativa.

“Fin da giovane, il dottor Laquadra ha avuto l'onore di essere un allievo di Don Orione al convitto San Romolo, la prima casa aperta a Sanremo nel lontano 1899 proprio da Don Orione - aggiungono - questo incontro ha avuto un impatto profondo sulla vita del dottor Laquadra, alimentando la sua dedizione al servizio degli altri. Grazie alle sue competenze mediche e alla sua compassione, il dottor Laquadra ha contribuito alla salute e al benessere di tre generazioni di pazienti, diventando una figura di riferimento nella comunità locale. Ha sempre dimostrato un impegno costante tra gli "Amici di Don Orione", prendendosi cura della salute dei sacerdoti orionini, tra cui Don Serpi, il sacerdote che nel 1943 aprì il Piccolo Cottolengo di Sanremo. Per celebrare questo importante traguardo, al Piccolo Cottolengo insieme al personale della struttura erano presenti il figlioccio del dottor Laquadra, l'avvocato Bocchiardo, la moglie e un amico di famiglia. Durante l’incontro, il dottor Laquadra ha voluto scrivere di suo pugno un biglietto di ringraziamento al sindaco della città di Sanremo”.