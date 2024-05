Trasferte in tutto il Nord Italia per le formazioni del Sanremo Rugby

Fine settimana di grandi impegni in trasferta per le formazioni del Sanremo Rugby.

Le Under 6, 8, 10 e 12 hanno preso parte ad Alessandria al CusPo Festival insieme a Province dell’Ovest, Alessandria Rugby, Raptors di Oleggio, Novi Ligure oltre ai padroni di casa del CusPo.

“La squadra è scesa in campo con la voglia di fare bene e ha dimostrato di possedere, oltre alla buona tecnica, un’ottima grinta - commenta Michele Barbieri, tecnico dell’Under 8 - tutti si sono impegnati al massimo per concludere al meglio un anno intenso in cui si sono visti tanti miglioramenti sotto diversi aspetti. La nostra soddisfazione e il nostro lavoro sono ripagati da queste giornate e dalle dimostrazioni in campo da parte dei bambini che ci mettono anima e cuore”.

“Abbiamo concluso questa stagione al meglio - aggiunge, sempre per la Under 8, Ilaria Latronico - i leoni hanno messo in campo una bella grinta e hanno reagito positivamente alle difficoltà senza scoraggiarsi, dimostrando di aver appreso quanto sia importante sostenersi in campo come una vera squadra. Li aspettiamo in campo dopo la pausa estiva per continuare a divertirci e crescere insieme”.

“Abbiamo fatto esperienza contro squadre che non avevamo mai incontrato prima - prosegue Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 10 - i ragazzi si sono riscattati giocando un’ultima partita bellissima e salutando parte della squadra che l’anno prossimo salirà in Under 12. Ora ci aspettano le ultime due settimane di allenamenti divertenti e di feste per salutarci al meglio in vista della prossima stagione”.

“La squadra ha dimostrato grandi miglioramenti, anche alla luce degli ultimi allenamenti, con una bella organizzazione, gioco di squadra e belle azioni - così Diego Capelli, tecnico dell’Under 12 - concludiamo la stagione con una squadra compatta, tutti amici e questa è una vittoria di tutto il club che punta la propria attività sugli aspetti umani prima che sui risultati di campo”.

“Ancora una volta i nostri ragazzi sono distinti - conclude Massimo Marossa per l’Under 6 biancazzurra - Micol Ravotti ha dimostrato buone coordinazioni motorie nei vari giochi di abilità e di percorso, mentre Marco Giovannoli ha marcato diverse mete”.

L’Under 18 Seven, invece, ha partecipato al memorial ‘Daris Ghidini’ di Rovato con Fiumicello, Brixia, Empoli oltre ai padroni di casa di Rovato.

“Il torneo non è andato come auspicavamo ma, nonostante ciò, il lavoro che abbiamo svolto si è visto - dice Mario Botto, tecnico della squadra biancazzurra - siamo tutti entusiasti dell’esperienza fatta e non vediamo l’ora di giocare di nuovo per metterci alla prova”.

Infine la squadra femminile del Sanremo Rugby ha partecipato alla finale di Serie A Élite tra Villorba e Valsugana a Casale sul Sile (in provincia di Treviso) misurandosi poi con squadre di livello come Roma, Parabiago oltre al Villorba. Al ritorno anche una pausa per visitare Verona.

“Le ragazze hanno sempre bisogno di giocare, manca molto fare le partite e a volte fanno fatica a prendere il ritmo - commenta Alessandro Viaggi, accompagnatore della squadra - siamo risultati simpatici a tutti ma soprattutto siamo riusciti nell’intento di ‘assaggiare’ il mondo del rugby, farci conoscere. Tutti hanno capito la nostra voglia di esserci. Le ragazze sono soddisfatte ed era quello che volevo”.