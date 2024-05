Ginnastica Riviera dei Fiori: sabato scorso le atlete matuziane alla festa regionale di Genova (Foto)

Siamo alle fasi finali del primo impegnativo semestre di attività della Ginnastica Riviera dei Fiori e le emozioni per l'associazione matuziana non finiscono con la partecipazione di due gruppi alla festa regionale che si è svolta sabato scorso al Porto Antico di Genova.

L’evento, proposto dal Comitato Regionale FGI Liguria all’interno di tre fantastiche giornate di sport, realizzate anche in questa occasione dallo staff di Stelle dello Sport, era dedicato a tutti coloro che amano e praticano lo sport in Liguria a qualsiasi livello. Ospite di questa edizione alcune componenti della squadra delle mitiche 'Farfalle'. Le ginnaste hanno eseguito tre applaudite coreografie eseguite in questa occasione dal gruppo 'Gymevents' con: Vittoria Arieta, Michela Andreoli, Giorgia Trosso, Alice Eremita, Emma Ortu, Anna Farina, Giulia Rizzuti, Elisa Cirone e Chiara Aicardi (Africa e la Cattiva Educazione) e da alcune atlete della sezione agonistica di ginnastica artistica femminile con Sara Papirio, Elena Stella, Allison Della Valle, Chiara Masetta, Camilla Longo, Alice Bovenzi, Martina Parente, Ilaria Vitulano, Alessia Saccoccia e Alice Pegoraro (Matric). Le coreografie sono state realizzate da Monia Stabile ed Elisa Addiego ed il gruppo è stato accompagnato in questa bella trasferta dal presidente e componente del Consiglio Regionale FGI Liguria Claudio Frascarelli.

Interessanti e gratificanti gli impegni che attendono gli atleti nel prossimo fine settimana, con 9 ginnasti della sezione agonistica di trampolino elastico impegnati nella Finale Nazionale Gold e Silver di questa spettacolare disciplina olimpica. Gli stessi ginnasti si sono qualificati anche nelle gare, sempre individuali, del nuovo programma tecnico del minitrampolino e al tumbling.

La partenza per Fano è prevista per oggi con le qualificazioni il domani e sabato e le finali previste nella giornata di domenica. Negli stessi giorni le ragazze della ritmica saranno protagoniste al Torneo Internazionale delle Palme. Saranno 25 le atlete che scenderanno in pedana nelle prove individuali presso il Palazzetto dello Sport di Loano. Dalla ritmica arrivano anche ottime notizie riguardo l’inserimento, dopo la valutazione regionale di inizio maggio, della nostra ginnasta Sofia Pugachev nel gruppo regionale gold delle migliori Junior della regione.

Domenica 2 giugno, in collaborazione con la Polisportiva dei Fiori 2.3, e invitati dagli organizzatori della prima edizione di KALI Sport e Natura, la RdF sarà presente con alcuni tecnici per l’intera giornata (dalle 9 alle 19) al porto di Marina degli Aregai. L’evento, patrocinato dal Coni Regionale in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, è dedicato allo sport, al territorio e al Benessere. Molte le attività proposte, tra cui le attività multisport del progetto dei Centri Coni dal Gioco ai Giochi, attività ludico sportive e giochi motori.