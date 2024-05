Calcio. Simone Piccolo non è più il direttore sportivo dell'Ospedaletti

Si dividono le strade dell’Ospedaletti e del direttore sportivo Simone Piccolo.

“Dopo un anno di proficua e intensa collaborazione, Simone Piccolo e l’Ospedaletti non proseguiranno il loro rapporto di collaborazione - dicono dalla società orange - l’Ospedaletti augura a Simone le migliori possibilità per il suo futuro e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto per la società, per la prima squadra e per la Juniores, fresca di titolo regionale”.