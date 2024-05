Asta delle Stelle 'internazionale' con Shevchenko, Contador, D'Amato e Quadarella

Ultima settimana per l’Asta benefica delle Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti. Fino al 4 giugno è online all'indirizzo www.memorabid.com/stellenellosport il decimo appuntamento della "maratona benefica" promosso da Stelle nello Sport sotto l’egida e con il contributo di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Camera di Commercio, con il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Ussi, Genoa, Sampdoria, Spezia.

Su Memorabid, prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente ai memorabilia sportivi, sono all'asta fino alle ore 19 di martedì 4 giugno cimeli speciali del calcio nazionale e internazionale e memorabilia di numerosi campioni azzurri di varie discipline sportive: da Shevchenko a Contador, passando per le gemelle Asia e Alice D'Amato, Ivan Basso e Simona Quadarella, arrivando alle "stelle" di Genoa, Sampdoria e Spezia.

Nella numerologia sportiva il 10 è legato all’estro e ai campioni più abili a inventare azioni meravigliose; e sono veramente splendide quelle che potrebbero essere messe in atto per la Fondazione Gigi Ghirotti col ricavato di questa ricchissima sessione, che dal Calcio al Canottaggio Ciclismo alla Ginnastica alla Scherma contempla alcuni dei più fulgidi astri delle rispettive discipline transitati in Italia.

Il Genoa mette a disposizione le maglie autografate di alcuni protagonisti dell’ultima giornata di campionato: in primis Ruslan Malinovskyi, funambolico trequartista che ha più riprese dimostrato da quando è in Serie A, ma anche nel suo anno di militanza col rossoblù a quarti, di avere un mancino sia delicatissimo che ultra esplosivo, con cui ha realizzato 4 gol. Nella partita di commiato, non poteva lasciare un regalo anche il generosissimo Kevin Strootman, che al termine del match coi felsinei si è definitivamente congedato dal Grifone dopo 78 presenze sparse in tre anni, due salvezze, due spezzoni e una promozione. In quest’anno di combinazioni astrali fortunatissime, con Genova Capitale Europea dello Sport, le Olimpiadi, i 25 anni di Stelle dello Sport e i 20 della Festa dello Sport, il Genoa Club Alimonda mette a disposizione, per i 40 anni della Fondazione Gigi Ghirotti, la Maglia dei 130 anni del Genoa con tutte le firme dei giocatori!

Dall’altro lato la Sampdoria dispone la casacca di un veterano e di una promessa: il Capitano Nicola Murru, 158 presenze in blucerchiato dal 2018, intervallate solo da un prestito stagionale al Torino, e il rampante Facundo González, cresciuto nelle primavere del Valencia e della Juventus, giunto in prestito dai bianconeri per crescere ancora e sempre di più assieme alla Samp nel corso della stagione, sino alla soglia dei playoff.

Restando sul rettangolo verde, e riallacciando la rete con il Genoa, Genova, e l’Ucraina, Andrij Schevchenko, Pallone d’Oro nel 2003 e uno dei più completi e poderosi interpreti del pallone in assoluto e soprattutto a cavallo dei due millenni, ex allenatore della Nazionale gialloblù e dello Zêna, ha messo in palio delle Scarpe Lotto nuove autografate in occasione di Italia-Ucraina del 10 ottobre 2018, a Genova, un 1-1 in cui segnò proprio Malinovskyi, e in cui il grande campione, allora CT, già si distinse per la beneficenza per le vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuta quell’estate.

Senza uscire dal campo, lo Spezia Calcio festeggia la salvezza mettendo a disposizione due divise: Albil Ekdal, in Italia con tante sfumature diversi dal 2008-09 ma soprattutto con quella della Samp per 4 stagioni dal 2018-19, e Aquilotto nella sua ultima parentesi tricolore, tornato ora nella natia Svezia, con cui vanta ben 70 presenze, ha dispensato la sua tecnica artigiana nel Golfo dei Poeti in 44 apparizioni sino allo scorso Natale; a gennaio ha lasciato momentaneamente il club anche Mirko Antonucci, ala ambidestra romana 25 anni, in grande mostra al Cittadella negli ultimi due campionati cadetti, scivolato fuori dalle rotazioni dei liguri a gennaio, e ora rilanciatosi in prestito al Cosenza.

Dai terreni di gioco si scivola dolcemente in acqua, col Circolo Canottieri Aniene, storica società polisportiva di Roma ultracentennaria che tra i suoi tesserati, passati Presidenti e attuali Presidenti Onorari, vanta la stella mondiale e olimpica Simona Quadarella.

Alberto Contador e Ivan Basso, i due campioni di Ciclismo, tra i più forti delle rispettive generazioni, con lo spagnolo tra i citati più spesso negli Albi d’Oro delle grandi corse a Tappe, hanno messo ambedue in palio un Body Ciclismo Casa della Salute, partner tecnico giro d'Italia, autografato.

Dalle strade alle pedane: un Body della Nazionale Ginnastica delle Gemelle Asia e Alice D’Amato, firmato da entrambe, si impone come l’ennesimo gioiello della collezione di pezzi aggiudicabili in questa asta. Testimonial Stelle nello Sport, tra le più vincenti atleti liguri dell’ultimo decennio, cresciute nell’Andrea Doria, più forti di sfortuna e infortuni, hanno portato la loro regione in alto nel Mondo.

Dunque un altro pezzo di pregio: la Felpa Federscherma, la Nazionale dello sport italiano più medagliato alle Olimpiadi, che si appresta a incrementare il proprio bottino in terra francese.

“In questi lunghi e intensi anni di aste benefiche – racconta Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - abbiamo potuto contare sulla partecipazione delle stelle più luminose dello sport mondiale: da Valentino Rossi a Federica Pellegrini, da Bebe Vio ad Alex Zanardi. E ancora Cristiano Ronaldo, Messi, Milito, Del Piero, Totti, Mancini, Ibrahimovic, Buffon, Platini, Magnini, Pizzo, Tamberi, Vettel, Eto’, Vanessa Ferrari, Piccinini, Pennetta, Vezzali, Antonio Rossi, Nino Benvenuti, Bugno, Bargnani, Mc Enroe, Fognini, Campriani… e molti altri. In questi giorni si chiude l'ennesimo prezioso "viaggio" a sostegno della Gigi Ghirotti grazie alla sensibilità e supporto di tante Federazioni e Leghe, di Società sportive e di tanti Campioni che hanno deciso di sposare il nostro progetto. Una magnifica corsa a tappe dove a vincere saremo tutti!”.



L’Asta delle Stelle nello Sport è sostenuta dai Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Msc Crociere, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Novelli 1934 e dai Partner Amiu, Italmatch, Clindent, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, PRAI e ETT.



