L'assessore regionale Marco Scajola venerdì sul territorio: Camporosso, Taggia e Imperia

Alle ore 9.30 sarà a Camporosso, presso il centro polivalente Giovanni Falcone, in occasione della giornata di studio: “Polizia ambientale e videosorveglianza” organizzata dall’Unione Polizia Locale Italiana.

Successivamente, alle ore 10.30 in piazza Della Vittoria a Imperia, l’assessore Scajola prenderà parte alla “Festa del Tricolore” organizzata dal Lions Club Imperia Host che donerà una bandiera italiana agli studenti delle scuole elementari di Imperia, Pieve di Teco e Pontedassio.

Alle 11.30 Scajola si sposterà ad Arma di Taggia, in via Nino Pesce 36, per la presentazione di Me-Lab, Centro di Promozione Salute e Psicologia Clinica Digitale, di Regione Liguria, realizzato attraverso il Programma di Cooperazione Interreg VI Francia-Italia Alcotra 2021-2027.