Conto alla rovescia per "Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna"

Sabato 15 giugno, allo Stadium Genova, andrà in scena "Tempus tacendi, tempus belli. Battaglia sotto la Lanterna", evento inserito all'interno del programma "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport" con organizzazione a cura del Comitato Regionale della Federkombat.



Eventi clou della serata saranno l'assegnazione di un titolo Italiano Wako pro di K1 tra la savonese Chiara Vincis e la bergamasca Anna Lia Moretti e di un titolo del Mondo WAKO Pro di K1 tra il campione in carica, Luc Genieys, fortissimo atleta francese, e Samuele Iorio del Kombat Team Alassio. Ad impreziosire questa la serata una sfida internazionale Italia- Francia che vedrà salire sul ring i migliori atleti liguri nelle specialità della Savate, della Muay Thai e della Kickboxing e quattro match di selezione del famoso circuito internazionale pro di Kickboxing e Muay Thai Fight Clubbing.

Il programma della manifestazione prevede anche in mattinata e primo pomeriggio galà internazionale savate assalto, pomeriggio galà internazionale kickboxing light,tardo pomeriggio e sera matches PRO contatto pieno di Kickboxing, K1 e Muay Thai.

"Sarà una giornata davvero speciale per noi, in quanto coinvolgeremo numerose discipline da combattimento, tante palestre, con i loro migliori atleti ma anche tanti giovani che avranno la possibilità di mettersi in mostra - afferma Piero Picasso, presidente Federkombat Liguria - Organizzare quest'evento nell'anno di Genova Capitale Europea dello Sport ci gratifica ulteriormente, segnale del grande percorso di crescita affrontato dalla nostra Federazione, in Liguria, in questi ultimi anni".

I biglietti sono già in vendita in tutte le palestre Federkombat della Liguria.