Sanremo: rifiuti ingombranti abbandonati in piazza San Bernardo, lettrice chiede la rimozione (Foto)

Non si placa l’abbandono di rifiuti ingombranti, a fianco delle isole ecologiche di Sanremo.

Questa volta la segnalazione arriva da una lettrice per piazza San Bernardo, a causa dell’abbandono di materiale legnoso, porte e immondizia di vario genere accanto ai bidoni del conferimento del vetro.

“Chiediamo la rimozione urgente del materiale – scrive la lettrice, Paola - in quanto la piazza da domani sarà in ostaggio delle transenne che blinderanno la piazza per la Festa della Madonnina dei Costiglioli”.