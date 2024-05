Motociclismo: il sanremese Davide Dall'Ava trionfa nella seconda prova del Major Enduro

Si è svolta domenica 26 maggio nella piccola cittadina di Bosio in provincia di Alessandria il secondo round del Campionato italiano Major di Enduro, circa 250 piloti iscritti si sono dati battaglia su una prova in linea veramente selettiva per un campionato italiano di questo livello condizionata dal fattore meteo dei giorni precedenti che ha reso questa prova di quasi 10 minuti davvero tosta per tutti.

Caratterizzata da un fondo pietroso scivoloso e fangosissimo che ha creato parecchie difficoltà; mentre la seconda prova fettucciata vicino al paese in un campo di grano turco molto spettacolare e molto bella con tantissimo pubblico.

Nella categoria Expert 4T grandissima battaglia tra due centauri, il sanremese Davide Dall’Ava del Moto Club Ceva e Massimiliano Porfiri marchigiano capo classifica provvisorio di questa categoria, vincitore in Basilicata della prima prova di campionato.

Il programma di gara prevedeva la partenza alle 8:30 e dopo pochi minuti subito la prova speciale in linea, temuta da tutti , dove Davide Dall’Ava su KTM avrebbe dovuto avvantaggiarsi trattandosi di una prova che si addice molto al suo stile di guida amante delle prove difficili e lunghe; ma … colpo di scena … Porfiri su Sherco fa segnare un tempo otto decimi migliore di quello di Davide e quindi la giornata comincia subito con una corsa in difesa perché dopo poco si affronta la prova fettucciata dove il marchigiano ha sempre dimostrato di essere molto veloce e infatti distanzia il pilota di San Romolo di ulteriori otto secondi.

Dopo l’assistenza inizia il secondo giro e nella linea Davide fa segnare un tempo fantastico, 12 secondi più veloce del suo rivale che nel tentativo di riscattarsi nella seconda prova fettucciata commette qualche errore e non riesce ad andare in fuga tanto che all’arrivo al parco assistenza seguente, prima di affrontare le ultime due prove speciali il pilota marchigiano ha un vantaggio di pochi decimi sul sanremese Dall’Ava.

Ci si gioca tutto in queste due ultime prove cronometrate: all’ultimo giro la prova in linea e’ un inferno di canali di fango e sassi, sbagliare e’ molto facile ma Davide Dall’Ava con la sua KTM 450 del Team DRT POWERSPORTS TNT CORSE fa un ottimo tempo, quarto assoluto, e da’ quasi 13 secondi al suo inseguitore che a questo punto vede ormai improbabile la possibilità di vittoria. Seppur andando forte nell’ultimo percorso fettucciato Dall’Ava e’ più veloce di lui di un secondo e oggi la vittoria va al pilota matuziano che trionfa tra gli applausi della sua squadra in trepidante attesa all’uscita dell’ultima prova.

Il campionato riparte da qui perché i due centauri risultano a pari punti (37) seguiti dall’altro marchigiano Marco Rughi a 28 e tra un mese si incontreranno nella bellissima cornice di Terni per il terzo dei cinque round in programma del Campionato Italiano Major Enduro.