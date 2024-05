Coppa Italia FIWUK Sanda: tutti a medaglia gli atleti della Flying Dragon Sanremo

Lo scorso weekend si è svolta a Zola Pedrosa, in provincia di Bologna, la Coppa Italia FIWUK di Sanda, disciplina sportiva da combattimento di origine cinese che consente l'utilizzo di pugni, calci e proiezioni corpo a corpo, e che trae origine dagli antichi combattimenti liberi che si svolgevano in Cina per mettere a confronto i vari praticanti di arti marziali.

Il torneo ha visto la partecipazione del gruppo della Flying Dragon di Sanremo, unica associazione sportiva in tutta la provincia di Imperia a rappresentare questo stile di combattimento.

I quattro ragazzi di Sanremo che il maestro e tecnico sportivo Davide Vadalà ha portato in gara hanno tutti ottenuto medaglie che vanno ad aggiungersi al palmarès dell'associazione matuziana: Loris Vadalà categoria senior -60kg medaglia di bronzo; Emanuele Podini categoria senior -80kg medaglia d'oro; Eros Yifan Catanzaro nei junior -75kg argento; Vincenzo Banaudo junior -52kg medaglia d'oro.

“La Flying Dragon e i suoi atleti, tornati dalla trasferta, hanno subito ricominciato ad allenarsi in vista di future competizioni con l'obiettivo di combattere sempre meglio e portare a casa risultati ancora migliori in modo da diffondere questa nobile disciplina marziale” dichiarano dall'associazione sportiva sanremese.