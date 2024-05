Ceriana: grande successo per la finale di 'CSIamo' il torneo giovanile del Csi che porta alle finali nazionali

Ceriana è stata recentemente il teatro della finale del CSIAMO, un evento sportivo che ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi giovani atleti. Questa manifestazione non solo ha messo in luce il talento emergente dei partecipanti, ma ha anche promosso valori fondamentali come il fair play, la dedizione e lo spirito di squadra.

La fase finale, svoltasi presso il campo sportivo di Ceriana, ospiti della società di calcio ‘I zuveni de Seriana’, ha visto confrontarsi le squadre giovanili con determinazione e impegno. Non è mancata la presenza di amici e familiari, tutti pronti a sostenere i giovani campioni. L'atmosfera era carica di emozione e aspettativa, con cori e applausi che risuonavano nell'aria.

I giovani atleti hanno dato il massimo, dimostrando una preparazione eccellente e un grande spirito sportivo. Ogni azione, ogni gol e ogni parata sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico, rendendo l'evento un vero spettacolo.

Al termine delle competizioni, è arrivato il momento tanto atteso delle premiazioni. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia. Nell’occasione sono state premiate le squadre che hanno partecipato nei campionati regionali di calcio a 5.

Le squadre vincitrici sono state accolte con applausi mentre ricevevano il loro trofeo. Le vincitrici Campionati di calcio a 5 sono:

Under 10: Oneglia calcio.

Under 12: polisportiva Matuziana

Under 14: polisportiva Matuziana

Under 16: Misericordia

Under 18: Caramagna

Le squadre parteciperanno alla fase finale nazionale del CSI che si svolgerà a Cesenatico. L'evento CSIAMO a Ceriana non è stato solo una competizione sportiva, ma una vera e propria festa dello sport giovanile. Ha rappresentato un'opportunità unica per i giovani atleti di mettersi alla prova, di crescere e di vivere un'esperienza indimenticabile.

La finale del CSIAMO a Ceriana è stata un successo sotto ogni punto di vista, regalando emozioni intense e celebrando i valori più puri dello sport. Le premiazioni hanno suggellato un percorso fatto di impegno e passione, lasciando nei cuori dei giovani atleti un ricordo indelebile e una grande motivazione per il futuro. Un evento che ha saputo unire la comunità e mettere in luce il talento delle nuove generazioni, promettendo un futuro brillante per lo sport giovanile.