29 maggio 1985: la tragedia dell'Heysel oggi su Radio Onda Ligure con il giornalista Emilio Targia

Il 29 Maggio 1985: una data tristemente fissata nella memoria dello sport italiano. Quella sera si verificò uno degli eventi più drammatici nella storia del calcio europeo: prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, i disordini provocati dagli hooligans inglesi causarono il panico in settori dello stadio occupati da tifosi bianconeri. Nella calca persero la vita 39 persone, in gran parte tifosi della Juventus accorsi a Bruxelles per la finale.

Oggi su Radio Onda Ligure il ricordo di quella notte maledetta, con l'intervista al giornalista Emilio Targia, che quella sera di 39 anni fa era presente allo stadio e che alla tragedia ha dedicato il libro ‘Quella notte all’Heysel’ (ed. Sperling & Kupfer 2015, 2022) e il podcast in 4 puntate ‘Dentro l’Heysel’, disponibile su tutte le principali piattaforme.

Emilio Targia, giornalista e scrittore romano, è attualmente caporedattore a Radio Radicale, dove conduce il magazine settimanale ‘Media e Dintorni’ e la rubrica ‘Due Microfoni’. Ha scritto di sport, musica, costume e politica per alcune riviste e per il portale di Fastweb. Ha coordinato la redazione di SatNews del canale RaiSat diretto da Massimo Fichera. Ha fatto parte della direzione artistica del Festival ‘Collisioni’ di Barolo. Collabora con il Festival della Tv di Dogliani, è membro della direzione artistica del ‘Festival della Parola’ di Sanremo e dirige il ‘Festival Mareggiate’ di Anzio.

L'intervista andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma ‘Liguria in Onda’ condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.