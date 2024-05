EURO 2024: come giocherà l’Italia?

Il prossimo 14 giugno al via EURO 2024, e la speranza è di vedere l'Italia di Luciano Spalletti condurre un percorso ricco di soddisfazioni. Replicare il successo della scorsa edizione non è assolutamente facile, anzi, vincere due volte consecutive e con due allenatori diversi è alquanto complesso, eppure gli azzurri hanno dimostrato che anche da sfavoriti possono giocarsela con chiunque. L'eredità di Roberto Mancini è comunque migliorabile da un certo punto di vista, data la mancata qualificazione ai mondiali del 2022, per cui è lecito attendersi una risposta di orgoglio. Ma siccome c'è un nuovo CT e sono cambiati diversi calciatori rispetto agli Europei passati: come giocherà l'Italia di Spalletti ad EURO 2024?

Il modulo: ci sarà un cambiamento?

Nonostante per tutta la sua carriera Luciano Spalletti abbia proposto un calcio dominante con un modulo ben preciso, ossia il 4-3-3, è molto probabile che invece l’Italia giocherà con il 3-4-2-1 ad EURO 2024. Il girone è certamente complicato con Spagna e Croazia, ma gli azzurri hanno voglia di difendere il titolo conquistato nel 2021, e per farlo possono contare sull’appoggio di un CT determinato, in grado di creare un gruppo compatto. Tra parentesi, come evidenziato in questo articolo sull’albo d’oro degli Europei l’Italia è una delle nazionali più vincenti nella storia della competizione, quindi a maggior ragione è lecito attendersi delle prestazioni comunque soddisfacenti. Certamente, le quote per gli europei non lasciano spazio ad interpretazioni: gli azzurri non sono la squadra favorita, nemmeno lontanamente, ma occhio alle possibili sorprese.

Come anticipato da Spalletti sarà difficile vedere la sua Italia esprimersi con il 4-3-3 poiché il CT ha affermato di volersi adattare alle caratteristiche difensive dei calciatori che ha in rosa. Infatti, Bastoni, Darmian e Acerbi compongono il trio dell’Inter campione d’Italia, la quale ha subito pochissimi gol durante il campionato, e sono quindi abituati a giocare a 3 dietro. Lo stesso discorso vale per Buongiorno, Mancini che ha quasi sempre giocato nella difesa a 3, e infine Scalvini. Se si vuole estendere il discorso può essere incluso anche l’esterno Dimarco, poiché l’interista è ormai ben collaudato per giocare a sinistra a tutta fascia e con una spiccata propensione all’attacco. Anche Barella potrebbe migliorare le sue prestazioni con il modulo con cui è abituato da anni a giocare, e la prova è stata EURO 2021, quando il centrocampista non è riuscito ad esprimersi ai suoi soliti livelli.

I possibili titolari: la porta e i difensori

Pochi dubbi su chi difenderà la porta degli azzurri: Gianluigi Donnarumma è una certezza assoluta, nonché il miglior giocatore del torneo ad EURO 2021. La difesa, salvo sorprese, è già composta dall’annunciato trio interista con Bastoni centro-sinistra, Acerbi centrale e Darmian centro-destra. Difficilmente Spalletti lancerà Buongiorno sacrificando uno dei tre giocatori sopracitati, avendo dato vita a delle prestazioni memorabili durante l’arco della stagione con il loro club.

I centrocampisti e gli esterni

Per quanto riguarda il centrocampo è già possibile affermare che la coppia sarà formata da Barella e Jorginho, l’incontrista a tutto campo e il regista di vertice basso. Si tratta di due calciatori in grado di dare grande equilibrio all’assetto tattico della squadra; sugli esterni agiranno Dimarco e Di Lorenzo, anche se quest’ultimo è reduce da una stagione da dimenticare sia per quanto riguarda lui che il suo club, ossia il Napoli. Bellanova scalpita e a ragion veduta, siccome l’esterno del Torino ha realizzato tantissimi assist regalando prestazioni di assoluto livello: un turbo instancabile!

I trequartisti e l’attaccante

Nonostante ci siano Raspadori ed El Shaarawy, i trequartisti saranno senza dubbio Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e lo juventino Federico Chiesa, per un mix di tecnica e velocità. La prima punta sarà Gianluca Scamacca, e dopo una stagione memorabile con la sua Atalanta è pronto a dare battaglia anche in campo europeo con la nazionale.