‘Pratichiamo nuovi sport’: rafting e canottaggio per gli studenti dell’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo

“Con la bella stagione, cerchiamo di proporre attività all’aperto, magari per praticare, anche solo per un giorno sports diversi dal solito”. Sono le parole dei docenti di Scienze Motorie del plesso di Valle Armea Michele Minaglia e Fulvio Spada

“A tal proposito – proseguono - ci sono state nel mese di maggio la Giornata Rafting sul torrente Stura nel cuneese, aperta ovviamente agli studenti di tutti i plessi e indirizzi del Ruffini Aicardi e il mini corso di canottaggio che la 2 A Sociosanitario ha effettuato a Sanremo, grazie alla collaborazione con la locale Associazione Canottieri. Il gruppo sportivo dell’istituto, nel corso dell’anno scolastico ha organizzato anche altre numerose attività e partecipato alle varie competizioni sportive studentesche con ottimi risultati. I ragazzi e le famiglie apprezzano il nostro impegno in tal senso, consapevoli delle ricadute positive che l’attività sportiva ha sulla crescita personale dei giovani”.

“In questa occasione – terminano - ringraziamo in particolare la Canottieri Sanremo e Ke Rafting di Roccasparvera (Cuneo), nonché la colleghe Silvia Borga e Micaela Porcellana per la loro disponibilità a coadiuvarci in queste due uscite didattiche”.