Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



10.00 & 14.00. Per le Giornate conclusive del Progetto Sport della Fondazione ISAH, Walking sulla Ciclabile con i genitori. Partenza da Piazzale Santa Lucia alle 10 (zona Prino) + alle 14, attività sportive al Palazzetto dello Sport

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



12.00. Celebrazione della Giornata ‘Legalità ci piace’: si affronteranno i temi della sicurezza e della lotta alla contraffazione alla presenza del Prefetto Valerio Massimo Romeo, del Sindaco Flavio di Muro e del Presidente Provinciale della Confcommercio Enrico Lupi. Sala consigliare del Comune



16.30. Per la rassegna ‘La Stampa va in Biblioteca’, il produttore discografico Stefano Senardi presenta il suo libro autobiografico ‘La musica è un lampo’, Dialoga con l’autore la giornalista Miriana Rebaudo. Biblioteca Aprosiana, piazzetta Bassi 1, ingresso libero



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (dal martedì alla domenica fino al 30 maggio)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 30 MAGGIO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00. ‘Viva la Vita’: concerto evento di fine anno degli studenti del Liceo Musicale e della Scuola Media Calvino presso la Sala Ninfea del Palafiori

10.00 & 11.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30. Nell’ambito dei ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di giovedì), in collaborazione con lo Zonta Club Sanremo, Raffaella Ranise presenta ‘Le regine Inglesi. Le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II’ (Marsilio). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

20.30. Per la Solennità del Corpus Domini il Vescovo presiede la solenne concelebrazione nella Basilica Concattedrale di San Siro. Segue processione eucaristica per le vie cittadine fino alla Chiesa dei Cappuccini



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00. Per le Giornate conclusive del Progetto Sport della Fondazione ISAH, Calcio presso il Campo della Sacra Famiglia



17.00. Inaugurazione mostra dell’artista tedesca Siegi Treuter, a cura degli Amici di Imperia e di Friedrichshafen. Galleria Il Rondò di piazza Dante, info 0183 7016065

20.30. Per ‘Orizzonte Europa’, incontro dal titolo ‘Dal Ponente Ligure a Strasburgo e Bruxelles: l'influenza e l'orizzonte eurounitario per le nostre comunità locali’. Evento proposto da ACLI e Confcooperative. Ospite della serata il professor Ezio Andreta, economista, già Direttore presso la Commissione Europea. Salone della Sede ACLI di Via Don Abbo 22 (grattacielo), ingresso libero

21.00. ‘Virtuosi’: ultimo concerto della 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Alessandro Cadario con Valeria Serangeli (clarinetto). Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)

10.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere libri proibiti’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209

DIANO MARINA



15.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra ‘Materia & Cultura’ degli artisti Kevin Flynn e Tiziano Gramondo. lSala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna ‘Il Tea con l’Autore’, appuntamento con Bruna Bianco, l’ultima musa e grande amore di Giuseppe Ungaretti, con ‘Lettere a Bruna’ (Mondadori), la raccolta di tutte le missive che egli le spedì durante la loro relazione). Dialoga con l’autore la giornalista Viviana Spada. Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)

20.00.‘Ciò che resta di un amore’: spettacolo teatrale con Caroline Devismes e Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 31 MAGGIO





SANREMO



9.00-12.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00-04.30. ‘Botanica Festival 2024’: una due giorni di immersione musicale che riunisce un ensemble unico di artisti internazionali all'avanguardia tramite i set delle Baleari house, funk e disco + artigiani locali, cibo e bevande. Villa Ormond, anche domani (più info a questo link)



17.00. Per l’ultimo appuntamento 2024 della Rassegna Storie e Territori, dialogo tra scrittori con Elisa Veronesi autrice de ‘Atlante Appennino’ (Piano B edizioni) che conversa sul tema dei territori e del paesaggio con Marino Magliani e Roberto Moriani. Modera Daniela Cassini. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso libero

20.30. Per la Solennità del Corpus Domini, processione della Madonnina dei Costiglioli partenza e arrivo in piazza san Bernardo. Aseguire Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Antonio Saetta

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



10.00. Per le Giornate conclusive del Progetto Sport della Fondazione ISAH, Bocce e Pranzo per Genitori e Ragazzi presso Bocciofila San Bartolomeo (Via Alessandro Manzoni 27, San Bartolomeo al Mare), prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 maggio

11.00-19.00. Primo giorno del 23ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2024 con la partecipazione di autori quali Giobbe Covatta, Stefano Zecchi , Lorenzo Beccati, Gino Paoli, Gerry Scotti, Carman Lasorella, Laura Valente, Stefano Senardi e molti altri. Location varie, fino al 2 giugno (per leggere l’intero programma delle tre giornate scaricare la brochure a questo link)



12.00. Cerimonia Ufficiale per l'emissione del francobollo dedicato alla Città di Imperia nel suo Centenario. Sala del Ridotto, Teatro Cavour

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



14.00-18.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere libri proibiti’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209

BORDIGHERA



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



21.30. ‘Patagonia, un’avventura ai confini del mondo’: serata di proiezione fotografica a cura di Fabrizio Rossi. Sede del CAI Bordighera, corso Europa 40



ENTROTERRA

BORGOMARO



15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 2 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO

20.30. Per l’ultimo appuntamento 2024 della rassegna Camporosso in Musica, esibizione di tutti i cori della città in piazza Garibaldi

PERINALDO



8.30-18.00. Convegno dal titolo ‘Raccontare il Lupo’ + tavola rotonda. Sala Consiliare del Comune (locandina con il programma)

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)

20.00.‘Ciò che resta di un amore’: spettacolo teatrale con Caroline Devismes e Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (più info)



SABATO 1 GIUGNO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-18.00. Giornata di studio di Diritto Canonico (e non solo): diritto penale e proporzionalità della pena tra diritto civile, diritto canonico e diritto vaticano. Evento promosso dall’Istituto Teologico Pio XI. Centro Don Orione, via Galileo Galilei 713 (la locandina con il programma)

9.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno

9.00-19.00. ‘Sussulti’: mostra del pittore siciliano Salvatore Fratantoni. Libreria La Fenice Galleria, Piazza V. Muccioli 5, fino al 15 giugno (h 9/12.30-15/19), chiuso domenica e lunedì mattina, info 0184 572002

10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00-04.30. ‘Botanica Festival 2024’: una due giorni di immersione musicale che riunisce un ensemble unico di artisti internazionali all'avanguardia tramite i set delle Baleari house, funk e disco + artigiani locali, cibo e bevande. Villa Ormond (più info a questo link)

17.00. Omaggio alla grande tradizione culturale sanremese: Gianni Modena interviene su ‘Sanremo a bretiu0, Elio ed Elena Marchese su ‘Sanremesi alla rinfusa’ + il M° Marco Reghezza suona l’Inno a Sanremo con il soprano Gabriella Carioli, Marina Giribaldi, al flauto,Alessandro Barlucchi al clarinetto, ai violini: Volodymyr Baran, Salvatore Burgio, Nicolò De Stefani, Matteo Scatti, Matteo Florio, Laura Bosso. Cecilia Borelli al violoncello, al Contrabbasso Mauro Demoro, al pianoforte Tiziana Zunino. Palazzo Roverizio via Escofier, ingresso libero

19.30. Reunion con alcuni dei componenti del gruppo degli scorsi anni della band di Lucio Battisti ‘I Nuovi solidi’. Ristorante La Vesca, sulla pista ciclopedonale

IMPERIA

10.00-19.30. Secondo giorno del 23ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2024 con la partecipazione di autori quali Giobbe Covatta, Stefano Zecchi , Lorenzo Beccati, Gino Paoli, Gerry Scotti, Carman Lasorella, Laura Valente, Stefano Senardi e molti altri. Location varie, fino al 2 giugno (per leggere l’intero programma delle tre giornate scaricare la brochure a questo link)



10.00. Inizio allestimento dell’Infiorata del Corpus Domini: spettacolare infiorata lungo Via Carducci con esposizione di rappresentazioni floreali con più di 10.000.000 petali di fiori per 120 metri di lunghezza ed oltre 4 metri di larghezza + concorso organizzato con il Circolo fotografico di Torria, anche domani

16.00. Vernissage della mostra dell’artista Angelica Pellegrino ‘Linescapes 0.03’ . Narciso Tattoo and Fine Art di Imperia in via XXV Aprile 57

21.00. Set acustico intimo ed elegante della cantautrice ligure Chiara Ragnini. Teatro dell'Attrito, Via B. Bossi 43, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00-13.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, esposizione dei tesori della biblioteca, fondata da Angelico Aprosio nel 1648, sul tema ‘Leggere libri proibiti’. Sala del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana in Via Garibaldi, info e prenotazioni 0184 351209



9.30, 10 & 10.30. ‘Il Giorno delle Mura’: passeggiata alla scoperta di angoli poco noti della città medievale e delle sue ricchezza artistiche. Intervengono attori e studenti con scene storiche e schede di approfondimento. Partecipano sbandieratori e balestrieri in costume. Evento a cura del Lions Club Ventimiglia con ricavato a favore della Banca degli occhi lions. Tre partenze da Porta Marina (offerta libera)



9.30-19.00. Mostra artista Nizzardo di adozione Patrick Moya a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone, con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo. Galleria d' arte Sant’Agostino di via Ruffini, fino al 15 giugno (dal martedì al sabato compreso h 9.30/12.30-15/19)



10.00. Visita guidata ai Giardini Hanbury alla scoperta dei 5 sensi con tariffa ridotta a 8 euro + possibilità, al momento della prenotazione, di richiedere anche un cestino da pic-nic (10 euro) da degustare sul prato davanti al posto di ristoro o nelle apposite aree attrezzate davanti al mare. Giardini Hanbury, Mortola, anche domani, obbligatoria prenotazione 0184 229507

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

15.30. Cerimonia di chiusura con concerto dell’Anno Accademico dell’Unitrè Intemelia. Museo Bicknell in via Romana 39

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta nelle vie cittadine e, in specifiche tappe del percorso, indossando visori che consentiranno di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 15 euro, ridotto 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA



17.00. ‘Shopping in musica’: giornata con stands di artigiani, hobbisti e operatori dell'ingegno e negozianti + musica con ‘MondayJamFamily’ del Pour Parler (h 17/18), Matis Industries (h 18.30/20) e ‘Jovanotte’, band tribute al Lorenzo Cherubini (h 20.30/22.30). Presenta DJ SuperMario del Cafè tiffany. Via Boselli

17.00-23.00. ‘Shopping in Musica’: fiera a cura di Confesercenti con partecipazione di band locali e il gruppo Jovanotte, band tributo a Jovanotti. Vie del centro di Arma



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.00. Torneo regionale di Beach Bocce - 2ª Tappa di selezione per le finali nazionali di Genova: gara regionale individuale femminile individuale maschile (iscrizione 10 euro). Area Beach Volley, Lungomare selle Nazioni (fondo Via della Resistenza), iscrizioni al numero +39 0183-400489



ENTROTERRA

BORGOMARO

15.00-19.00. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 2 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. Festival Faites des Jeux 2024: divertente evento per condividere con quante più persone il piacere di giocare e di scoprire il mondo ludico di oggi. Espaces du Fort-Carré, anche domani (più info)

BEAULIEU-SUR-MER

10.00-17.00. Festival della Gioventù e della Famiglia 2024: parco ricreativo ad accesso libero per bambini, ragazzi e famiglie con diverse attività sportive, artistiche e culturali, divertenti, scientifiche e ambientali. Jardin de l'Olivaie



MENTON



9.00-19.00. 13° Salon de l’Auto. Evento a cura dell Rotary Club di Menton. Stade Rondelli, Promenade de la Mer 18 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)



20.00.‘Ciò che resta di un amore’: spettacolo teatrale con Caroline Devismes e Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (più info)



20.00. One-man show di Pablo Mira. Salle des Princes, Grimaldi Forum Monaco (più info)



21.00. Per la ‘Note Bleue Summer Festival’, concerto degli ‘Zenmenn’. La Note Bleue (più info)

NICE



20.00. ‘Messmer – 13HZ’: il maestro mondiale dell'Ipnosi, ritorna con uno spettacolo nuovo di zecca. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





DOMENICA 2 GIUGNO



SANREMO

7.00. Escursione al Monte Bertrand organizzata dalla Sezione CAI di Sanremo. Ritrovo presso l’ex stazione FS di Sanremo, info e conferma presenza contattare il responsabile Giacomo al 339 1331162 (più info)



15.00-17.30. Festa della Repubblica: alzabandiera dal monumento ai Caduti in corso Mombello + raduno delle rappresentanze militari, Associazioni Combattentistiche e d'Arma, Autorità sul solettone in piazza Colombo con saluti autorità, allocuzione del presidente UNUCI. Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica + alle 16.30 Inizio sfilata del corteo perle vie cittadine con sosta al Monumento ai Caduti, Deposizione della corona di alloro, Onore ai Caduti + alle 17.30, Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo al Casinò Municipale, ingresso libero



15.00-18.00. Mostra temporanea dal titolo ‘Biodiversità in Erbario’ a cura di Marco Damele. Museo di Villa Luca a Coldirodi, fino al 23 giugno

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Swing Corner of the Fortress’: inaugurazione della mostra ‘Carta Canta’ a cura del Centro Studi musicali Stan Kenton con esposizione di spartiti d’epoca, esempio di grafica e illustrazione del Novecento. Forte Santa Tecla, fino al 30 giugno (più info)

IMPERIA



10.00. Infiorata del Corpus Domini: spettacolare infiorata lungo Via Carducci con esposizione di rappresentazioni floreali con più di 10.000.000 petali di fiori per 120 metri di lunghezza ed oltre 4 metri di larghezza + concorso organizzato con il Circolo fotografico di Torria



10.30-19.00. Terzo e ultimo giorno del 23ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2024 con la partecipazione di autori quali Giobbe Covatta, Stefano Zecchi , Lorenzo Beccati, Gino Paoli, Gerry Scotti, Carman Lasorella, Laura Valente, Stefano Senardi e molti altri. Location varie (per leggere l’intero programma delle tre giornate scaricare la brochure a questo link)

10.30. In occasione del 78° Anniversario della Festa della Repubblica, cerimonia ufficiale alla presenza delle diverse Rappresentanze Istituzionali dello Stato e degli Enti locali, militari, combattentistiche e d’arma, del mondo del volontariato e delle più significative espressioni della società civile. Calata Anselmi a Porto Maurizio

14.30. ‘Min e il delfino’: concerto interattivo per avvicinare i bambini al mondo della musica attraverso una narrazione fiabesca (0-18 mesi h 16, 18-24 mesi h 16.45, 2 anni h 17.30. 3 anni h 18.15, 4 anni h 15.15, dai 5 anni h 14.30). Evento a cura dell’associazione Pànta Musicà. Sala Carpe Diem di via Argine Destro

VENTIMIGLIA



10.00. Visita guidata ai Giardini Hanbury alla scoperta dei 5 sensi con tariffa ridotta a 8 euro + possibilità, al momento della prenotazione, di richiedere anche un cestino da pic-nic (10 euro) da degustare sul prato davanti al posto di ristoro o nelle apposite aree attrezzate davanti al mare. Giardini Hanbury, Mortola, obbligatoria prenotazione 0184 229507

18.00. Per la Solennità del Corpus Domini, il Vescovo presiede la solenne concelebrazione nella Chiesa Cattedrale di N. S. Assunta in Ventimiglia con la partecipazione della Filarmonica giovanile ‘Città di Ventimiglia’. Seguirà la processione eucaristica per le vie cittadine. Percorso: partenza dalla piazza della Cattedrale, via Colla, via Verdi, via Bianeheri, Piazza Costituente, Ponte Andrea Doria, Largo Torino, via Cavour, via della Stazione, via Cavour, Chiesa di Sant'Agostino

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-17.30. In occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2024 prima edizione di ‘KALI: Sport e Natura’: evento patrocinato dal CONI dedicato allo sport, al territorio e al benEssere, con incontri a tema e prove gratuite di attività in mare e a terra per tutte le età. Marina degli Aregai (il programma a questo link)

DIANO MARINA



10.00. Infiorata del Corpus Domini: dalle ore 20 del giorno precedente fino alle prime luci dell'alba (disegni e posa petali); ore 10 (S. Messa); ore 11 circa passaggio solenne Processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Centro cittadino (Piazza Martiri della Libertà - Via Genala)



18.00. Infiorata del Corpus Domini a Diano Calderina: tradizionale evento religioso/folkloristico organizzato e realizzato dal Gruppo ‘Amici di Calderina e Muratori’. Alle 18, Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Apostolo e a seguire la processione nelle vie del borgo con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: ultimo giorno della mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna



CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

CHIUSAVECCHIA

10.00-20.00. ‘I Seraporte’ (On The Road Again): giornata di festa per grandi e piccini con Stand di Street food, prodotti tipici, artigianato + gonfiabili e simulatore per i bambini + alle 12.30 balli latino americano + dalle 15 alle 19.30 musica dal vivo con il duo Beatrice & Serena + alle 16, il Teatro dei Mille Colori con Bolle giganti e Magic Show

DIANO CASTELLO

15.00 & 20.00. 13ª edizione dell’Infiorata del Corpus Domini: inizio degli allestimenti floreali per le vie del borgo medievale + alle 20 celebrazione S. Messa nella Chiesa Parrocchiale + Processione su tutto il percorso.

DOLCEDO

11.00. Per la Festa della Repubblica il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino organizza al Casone dei Partigiani al monte Faudo una giornata di festa con proiezioni del video ‘Racconti di un partigiano’ + alle 13 pranzo sociale e a seguire canzoni popolari e sulla Resistenza con Pier Di Pasqua e Vincenzo Pisano, info 329 4955513

PERINALDO



17.00. Presentazione libro ed inaugurazione mostra ‘Prospero Cassini, valente incisore’ (Perinaldo 2 giugno 1824 - Genova 25 febbraio 1874) nei 200esimo anniversario della nascita e 150esimo della morte. A curo di Marco Cassini. Sala Consiliare

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SAN BIAGIO DELLA CIMA



9.15. Per gli ‘Itinerari di Letteratura 2024’, trekking sui luoghi di Francesco Biamonti, accompagnato da letture di testi tratti dai suoi libri. Munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua. Durata dell'escursione 3 ore e mezza circa, letture comprese. Ritrovo presso il Comune, info 389 9954834

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-19.00. Festival Faites des Jeux 2024: divertente evento per condividere con quante più persone il piacere di giocare e di scoprire il mondo ludico di oggi. Espaces du Fort-Carré (più info)



CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese (più info)



17.40-20.00. Stella Maris 2024: festa dedicata alla Vergine, protettrice dei pescatori. Una dozzina di barche formeranno il corteo principale accompagnato dalle barche dei visitatori. Dal porto verrà effettuata la benedizione della vergine, poi l'effigie verrà trasportata via mare con una colorata sfilata di barche. I pedoni potranno seguire il corteo che va dal porto alla chiesa di Saint-Pierre. La fisarmonica eseguirà canti tradizionali sulla piazza della Chiesa (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.00. 13° Salon de l’Auto. Evento a cura dell Rotary Club di Menton. Stade Rondelli, Promenade de la Mer 18 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



16.30.‘Ciò che resta di un amore’: spettacolo teatrale con Caroline Devismes e Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (più info)

19.00. Al Maona Monte-Carlo un tuffo negli anni ’60: la leggenda continua a vivere!. Monte-Carlo Beach, info +377 98 065600 (tutte le sere, fino al 30 settembre, chiuso il martedì)





