Benza apre un nuovo negozio a Sanremo!

Martedì 28 maggio preparati a un pomeriggio speciale: Benza inaugura il suo nuovo punto vendita in pieno centro a Sanremo, in via Feraldi 30! Nel nuovo negozio troverai tutta la qualità e l'assortimento già conosciuti nella sede centrale di via Pascoli 163, in formato più compatto e molto di più!

Dalle 17.00 in poi, immergiti in un mondo di stile e funzionalità:

Scopri il nuovo showroom di arredo da esterno: tavoli, sedie, sdraio e tutto ciò che serve per creare il tuo angolo relax perfetto all'aperto.

Esplora l'ampia gamma di prodotti per il giardinaggio: irrigazione, macchine da giardino, concimi e molto altro per prenderti cura del tuo verde.

Lasciati stupire da Jacuzzi, docce, fontanelle e prato sintetico: per un giardino da sogno che non ha eguali.

Aggiungi un tocco di originalità alla tua casa con la vasta scelta di fiori secchi.

E non è finita qui! Approfitta delle offerte speciali dedicate all'inaugurazione e brinda insieme allo staff con un rinfresco.

Benza: il tuo partner per trasformare il tuo spazio esterno in un'oasi di bellezza e benessere.

Cosa aspetti? Vieni in via Feraldi 30 e scopri il nuovo punto vendita Benza!