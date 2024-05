Vela: grande successo nel fine settimana per il primo meeting stagionale Optimist nel ponente

Si è svolto nell’ultimo fine settimana il primo meeting dell’estremo ponente, classe optimist. L’evento, organizzato dal Circolo Velico Ventimigliese in coordinamento con Yacht Club Sant’Ampelio e Yacht Club Cala del Forte, ha visto la partecipazione di imbarcazioni della classe optimist, divise per cadetti e juniores.

Nell’ambito del meeting, è stato consegnato il Premio Francesco Bullani 2024 alla persona che, nel corso della regata, si è contraddistinto per gesti di ‘fair play’. Per la categoria Cadetti, terzo posto per Sadaqat Tariq Khan dello Yacht Club Sanremo, secondo Giordano Maximilian Federico del Club del Mare Diano Marina e primo posto per Fessia Alfredo dello Yacht Club Sanremo che, per il suo comportamento, si aggiudica il "Premio Francesco Bullani”.

Passando agli Juniores, al terzo posto Dall’Ava Lorenzo del Club del Mare Diano Marina, secondo posto per Giordano Giulio Alexander del Club del Mare Diano Marino, mentre sul primo gradino del podio Ian Francisco Scialli dello Yacht Club Sanremo.

Si è trattata della prima edizione, ma la buona partecipazione e riuscita della manifestazione, complici le condizioni meteo che hanno permesso la disputa di cinque prove, stimola al proseguire su questa strada, promuovendo eventi di vela giovanile che possano rendere vivo tutto il ponente ligure. La speranza è quella di poter crescere e organizzare regate sempre più numerose e importanti, mantenendo alta la bandiera di una grande tradizione, all’insegna dell’amore e passione per la vela.

“Un grazie a tutti i partecipanti – dicono gli organizzatori - l’Amministrazione della Città di Bordighera che ha patrocinato l’evento e, in particolare gli uffici comunali, l’ufficio Porto nella persona della Geom. Emanuelle Barberis e il Comandante del Porto di Bordighera Luogotenente Simone Barillari che hanno permesso e supportato l’organizzazione dei due giorni di regata”.