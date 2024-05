Dalla Liguria con furore: bellissimo primo posto per Edoardo Orengo della Nuova Ciclistica Arma

Meritati applausi per lui e anche per i suoi compagni di squadra: Cristian Ramella, giunto al traguardo assieme al gruppo, e per Paolino Cattaneo, alla sua seconda gara stagionale. Ottime prestazioni a Rivanazzano Terme in provincia di Pavia anche per le Piccole Canaglie della Nuova Ciclistica Arma che nonostante la loro tenera età, dimostrano sempre impegno e passione per lo sport che hanno deciso di intraprendere. Primo premio di squadra, e tante coppe e medaglie per i giovanissimi atleti.