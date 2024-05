Arti Marziali: per Riccardo Daltoè dello Judo Club Ventimiglia importante esperienza ai Campionati Italiani Esordienti

Il Geopalace di Olbia ha ospitato nell’ultimo fine settimana la finale nazionale dei Campionati Italiani Esordienti di Judo, maschili e femminili, riservati agli atleti nati nel 2010 e 2011. Ai nastri di partenza circa 500 atleti appartenenti a 259 Club affiliati FIJLKAM provenienti da tutta Italia.

I colori dello Judo Club Ventimiglia sono stati rappresentati nella categoria fino a 73kg dall’atleta Riccardo Daltoè, come sempre seguito in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci.

Riccardo, classe 2011 e quindi al primo anno nella categoria Esordienti, ha acquisito il diritto di partecipare alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani, dopo aver brillantemente vinto la fase regionale di qualificazione. Si è trattato per lui della prima esperienza in gare nazionali di così alto livello. Va sottolineato l’encomiabile l’impegno e la serietà manifestati da Riccardo in tutte le fasi di preparazione a questa gara.

Daltoè ha vinto brillantemente il primo incontro imponendosi sull’avversario con un bellissimo Ippon. Purtroppo al secondo incontro è stato fermato da un forte atleta piemontese che, a fine giornata, sarà il vincitore della categoria. Anche nei recuperi, Riccardo non riesce a esprimere appieno le sue potenzialità, venendo sconfitto da un judoka calabrese che giungerà fino alla finale per la medaglia di bronzo.

"Aldilà del risultato finale - dicono dal sodalizio frontaliero - siamo comunque contenti dell’importante esperienza che il nostro atleta ha vissuto partecipando a questa Finale Nazionale in una categoria sicuramente non facile e in una poule molto dura. La gara sarà comunque un punto di partenza su cui lavorare per poter continuare a crescere e migliorare in vista del futuro".