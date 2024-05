Elezioni Amministrative: domani sera la terza puntata di 'La Sanremo che vorrei' su servizi sociali e volontariato

La terza puntata del format ‘La Sanremo che vorrei’, legato alla campagna per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, è dedicato al tema dei servizi sociali e al ruolo delle associazioni di volontariato, l'altra faccia della città da copertina mostrata dai grandi eventi, dal Casinò, dai fiori e dalla solida tradizione turistica.

L'appuntamento è fissato per domani, alle 20.45, in diretta su SanremoNews e sulle nostre pagine di Facebook e YouTube, con la conduzione del giornalista Gianni Micaletto. Ospiti tre candidati, in rappresentanza di altrettanti schieramenti, per un confronto sui molteplici aspetti sociali.

Al pubblico che seguirà la puntata da casa o da altri luoghi, sarà possibile porre domande agli ospiti oppure esprimere opinioni, tramite la pagina Facebook. Il confronto sarà visibile sui nostri canali anche dopo la diretta.