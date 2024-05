Taggia: inaugurata sabato scorso in via San Francesco la nuova sede dell'associazione 'Effetto Farfalla'

E’ stata inaugurata, sabato scorso a Taggia, la nuova sede di ‘Effetto Farfalla’, associazione di promozione sociale che dal 2012 si occupa di giovani e famiglie sui territori di Sanremo, Taggia e Badalucco.

Il secondo piano della palazzina dell’ex comunità montana in via San Francesco è stato riempito da un’ondata di affetto e calore da parte dei numerosi partecipanti tra soci, simpatizzanti, operatori e rappresentanti di altre realtà del terzo settore con cui l’associazione collabora.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza delle autorità, l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni e la Funzionaria responsabile dei Servizi Sociali Ilaria Natta, i quali hanno raccolto la soddisfazione e ringraziamenti da parte dell’Associazione, rappresentata dalla Presidente Micol Tosello.

“Siamo molto contenti – evidenziano dall’associazione -che Effetto Farfalla abbia finalmente una casa nella quale riunirsi e poter crescere. Per noi questi locali sono molto preziosi soprattutto perchè all’interno di una palazzina abitata da altre associazioni, con alcune già collaboriamo attivamente e con le altre speriamo possa esserci occasione di incontro e scambio. Siamo orgogliosi di poter mettere radici nel territorio tabiese nel quale portiamo avanti diversi progetti in sinergia con l’amministrazione, tra cui il Centro di Aggregazione Giovanile ‘Stazione Centro’ e il supporto psico-educativo nelle scuole con Mosaico. Ringraziamo di cuore il Comune di Taggia, nelle persone dell’assessore Negroni e della dott.ssa Natta, che ci hanno dato fiducia e ci hanno concesso la sede. Ci teniamo inoltre a fare un ringraziamento speciale ai B.A.C.A., con i quali collaboriamo da diversi anni e con cui oggi condividiamo anche il piano della sede, che ci hanno aiutato ad organizzare l’inaugurazione e ci hanno prestato i loro spazi per permetterci di allargarci durante il rinfresco. Infine ringraziamo tutte le persone che sono passate a salutarci e a brindare al futuro di Effetto Farfalla, speriamo che questa sede possa stimolare tanti nuovi progetti e collaborazioni sul territorio”.