La Bordighera Nuoto chiude il 20° campionato nazionale con 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi

Terza e ultima giornata di competizioni del 20° Campionato Nazionale di Nuoto del CSI, nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. Sono stati 12 gli atleti della Bordighera Nuoto che sono scesi in vasca. Anche l’ultima giornata ha regalato soddisfazioni ed emozioni.

Ottime le prestazioni di Vinicio Alborno Grilz (2009), Matilde Barbero ( 2009), Bianca Voivoda (2012), Violante Alborno Grilz ( 2012), Beatrice Calì ( 2011) nei 100 metri stile libero, rispettivamente 35° su 80, 20° su 69, 26° su 58, 18° su 58 e 28° su 84.

Nei 50 dorso ci sono state le buone prestazioni di Camilla Conchioni (2013), 13ª su 45, Beatrice Calì (2011), 23ª su 53, Lucilla Piombo, 41ª su 53. Ottima la prerstazione di Violante Alborno Grilz (2012), che per un soffio (9° posto) non è riuscita ad avere l’accesso alla finale dei 50 metri dorso.

Cinque le medaglie conquistate: Samuele Ruotolo (2015) è stato proclamato Campione Italiano sia nei 100 metri stile libero che nei 50 metri dorso. “Samuele ha disputato due gare incredibili giocandosi la vittoria fino all’ultime mezzo secondo - dicono dalla società bordigotta - ma la sua grinta, la sua preparazione l’ha portato sul gradino più alto”.

Altro oro conquistato da Sabrina Floris (capo coach della Bordighera Nuoto) nei 50 dorso. Un bronzo arriva da Sergio Dolce (M3) nei 50 dorso e un altro bronzo è stato conquistato da Gabriele Vaccaro (M2) nei 100 metri stile libero. Ottima prestazione anche di Samuele Peri (2004) nei 100 stile libero, con la conquista di un combattuto 4° posto.

La Bordighera Nuoto conclude la sua esperienza al 20° Campionato nazionale di Nuoto con 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi.

“Per una rappresentanza di 14 atleti, diremmo un risultato di tutto rispetto e di cui essere fieri ed orgogliosi - aggiungono - i risultati raggiunti da tutti i nostri atleti, perché anche coloro che non sono andati a medaglia, hanno fatto gare spettacolari con tempi eccellenti, sono il risultato dell’impegno, della passione, della professionalità e soprattutto dell’umanità dei nostri fantastici coach, Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo, che danno il massimo per tutti i loro ragazzi.

I tempi ottenuti dai tutti gli atleti non hanno nulla da invidiare a chi fa agonismo federale, e questo sta a significare ancora una volta, che non è il simbolo di affiliazione ad un ente di promozione, piuttosto che ad una federazione, che decreta le capacità e le potenzialità di un atleta”.

“La Bordighera Nuoto, dalla prossima stagione 2024/2025, riprenderà anche con l’attività federale F.I.N. - concludono - non per sostituire il CSI, ma per dare delle opportunità diverse ed in più, a quegli atleti meritevoli a livello tecnico-prestazionale, che hanno voglia di impegnarsi in maniera diversa e più intesa. Siamo molto fieri e orgogliosi della spedizione di quest’anno, considerato che nonostante l’elevato livello degli atleti partecipanti anche a questo 20° Campionato Nazionale, i piazzamenti ottenuti, sono stati quasi tutti, sempre nella prima metà delle classifiche”.