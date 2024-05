Karate: a Diano Marina oltre 100 partecipanti per il terzo Stage Monte Ore e Car Kumite di Fesik Liguria

Si è tenuto nella giornata di oggi presso il Palazzetto dello sport di Diano Marina lo Stage Monte Ore e Car Kumite da parte di Fesik Liguria. Presente ‘in casa’ il Fudoshin Karate Liguria con il suo direttore tecnico Dario Regina.

Oltre 100 i partecipanti per il terzo evento tecnico della stagione, chiamato Stage Monte Ore, occasione per dare i crediti necessari per l'acquisizione degli esami di cintura nera e di dan. A fine mattinata gli esami di passaggio di grado cintura nera e per la prima volta gli esami Taiji Quan. Nel pomeriggio si è svolto il CAR (centro addestramento regionale) per gli agonisti. Presente al completo lo staff tecnico regionale con il supporto del Maestro Ilio Semino, consulente tecnico Fesik.

Stage Monte Ore - Si tratta di eventi regionali dove tutte le palestre si riuniscono offrendo una grande occasione di confronto per i ragazzi.

“Dopo il Covid - ha commentato Evro Margarita, vice presidente F.E.S.I.K. (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate) - per motivi logistici ci siamo concentrati più sulla zona di Genova; grazie alla richiesta del Maestro Dario Regina e della sua società oggi siamo a Diano Marina in un palazzetto funzionale e dotato di tutti i requisiti. Siamo soddisfatti per la partecipazione e per il livello tecnico di questi 120-130 partecipanti”.

“Da una parte c’è il CAR (centro addestramento regionale specifico per gli agonisti); il resto è Monte Ore, che sono itineranti e permettono di fare esperienza e conoscere altri grandi maestri”, ha commentato Dario Regina, maestro 7° dan, della Fudoshin Karate Liguria.

“Si fanno 3 Monte Ore durante l’anno e siamo molto felici che quello di oggi si sia tenuto a Diano Marina; vogliamo ringraziare vivamente il Comune per questa possibilità di fare conoscere un bello sport educativo e non violento”, ha spiegato Gianluca Primo, istruttore della Fudoshin Karate Liguria, 4° dan.

“Siamo molto felici di ospitare a Diano Marina eventi di questo tipo che mettono al centro lo sport. In particolare, il karate è una disciplina completa dove l'obiettivo è crescere individualmente e nel rispetto degli altri. Un plauso alla Fudoshin Karate Liguria per l’iniziativa”, ha dichiarato l’assessore allo Sport di Diano Marina, Luca Spandre.