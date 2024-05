FC Coldirodese vince il 14° Campionato notturno di calcio Amatoriale a 6 giocatori

Venerdì 24 maggio 2024 si sono svolte le finali del 14° Campionato notturno di calcio Amatoriale e tesserati a 6 giocatori 5° Memorial Raffaele Astorino, presso il campo sintetico Morgana Beach Sanremo. Il Campionato è stato organizzato dall’A.S.D. Sanremo Calcio.

Al termine di combattutissimi incontri il Campionato stato vinto dalla formazione F.C. COLDIRODESE guidato dal Capitano Marco Di Pietrantonio, che ha avuto la meglio sulla società F.C. MAILBOXES-ETC di Sanremo, al termine dell’incontro nei tempi regolamentari per 6 a 4. Mentre la finale per il 3° e 4° posto è stata vinta dalla squadra Francese F.C. ATLAS, sulla A.S. LONGOBARDA per 2 a 1

Le richieste di partecipazione alla kermesse, sono andate al di là di ogni più rosea previsione, infatti la società organizzatrice ha dovuto bloccare le iscrizioni a solo 10 squadre per motivi di organizzazione e tempi a disposizione dei campi sportivi del Morgana Beach.

Per il prossimo futuro gli organizzatori intendono ingrandire la manifestazione con la partecipazione di illimitate squadre che vogliono aderire al Campionato.

Le premiazioni si sono così concluse:

1. Trofeo Giocatore più giovane ISAIAS VANEIAS appartenente alla Società F.C. ATLAS;

2. Trofeo giocatore meno giovane MOUNASSEF YOUSSEF appartenente alla società F.C. ATLAS;

3. Trofeo Miglior Portiere ANDREA LONDRI appartenente alla Società COLDIRODESE;

4. Trofeo miglior difensore LEONE FABIO appartenente alla Società F.C. COLDIRODESE;

5. Trofeo miglior attaccante ALESSANDRO MASSICCI appartenente alla Società F.C. COLDIRODESE;

6. Coppa disciplina F.C. LONGOBARDA per la correttezza e rispetto avuto nei confronti dei giocatori avversari, Arbitri e organizzatori del Campionato;

7. Giocatore che ha realizzato più reti (CAPOCANNONIERE) MOHAMMED EL KAMLI; appartenente alla Società F.C. ATLAS;

8. Gli organizzatori del Campionato hanno voluto premiare il gol più bello di tutto la durata del campionato che è stato realizzato dal giocatore HAMZA ABOULFAOL appartenente alla Società F.C. ATLAS;

9. Il miglior giocatore assoluto del Campionato GIOVANNI PATERNOSTER appartenente alla Società F.C. MAILBOXES-ETC;



La Società A.S.D. dà l’appuntamento per le iscrizioni al 15° Campionato notturno di calcio Amatoriale e tesserati a 6 giocatori 6° Memorial Raffaele Astorino, che si svolgerà sempre al campo sintetico Morgana Beach Sanremo.