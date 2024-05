F1. Finalmente Charles Leclerc! Il padrone di casa è il re di Montecarlo, la maledizione è stata sfatata

Per Charles Leclerc è arrivata la luce in fondo al tunnel: poi il tabaccaio, le piscine, la rascasse... e alla fine il traguardo e la vittoria del suo Gran Premio di casa. Un monegasco che vince a Montecarlo: basterebbe questo, ma in realtà vale maledettamente tanto di più.

Perchè ha finalmente sfatato la maledizione del Principato, dove aveva conquistato 3 pole position (compresa quella di quest'anno) ma non era nemmeno mai salito sul podio. E in questa gara si è messo quasi tutto bene fin da subito: un'ottima prima partenza, da ripetere a causa dell'incidente della Red Bull di Perez con le due Haas, che però consentono a tutti di smarcare in regime di bandiera rossa la mescola di gomme e passare subito da media a hard: lo fanno tutti i primi quattro, le due Ferrari e le due McLaren. La gomma dura consente, a posteriori, di andare in fondo senza fermarsi nemmeno una volta. Già nel 2022 una strategia suicida ai box aveva privato Leclerc di un possibile successo, oggi era solo da amministrare tra i guard rail dove è nato e cresciuto e resistere alle insidie di Oscar Piastri. E anche resistere a delle richieste inspiegabili dal muretto che a un certo punto gli hanno chiesto di rallentare il gruppo. Ma negli ultimi dieci giri, con la gomma che lo consentiva, Charles ha salutato tutti e si è involato verso il sesto successo della carriera, che gli mancava da Luglio 2022 in Austria.

Sfata la maledizione di casa sua, ma ancor più importante per la sua carriera, finalmente dimostra di saper cogliere l'occasione che si è presentata e che lui è stato capace di crearsi e gestire.