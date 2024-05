Supermotard: Loris Aschero torna in gara a otto mesi dall'incidente

Domenica 26 maggio sul circuito kart Planet di Busca, in provincia di Cuneo, andrà in scena la seconda tappa del campionato interregionale Supermotard 2024.

Il pilota ligure Loris Aschero, dopo il terribile incidente dello scorso settembre sul circuito di Ottobiano nel quale ha rischiato la vita, e dopo aver subito varie operazioni, sarà nuovamente in griglia di partenza in sella alla sua Honda CRF 450 con i colori del Motoclub Valle Argentina.

“In bocca al lupo per la nuova stagione, con l'augurio di tornare presto sul podio” dicono dal Motoclub.