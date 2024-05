Ventimiglia: domani pomeriggio alla galleria d'arte Sant'Agostino la mostra di Patrick Moya

Verrà inaugurata domani alle 18.15, alla Galleria d'arte Sant’Agostino di via Ruffini a Ventimiglia, la mostra di Patrick Moya, che resterà aperta fino al 15 Giugno.

Patrick Moya artista Nizzardo di adozione, ha frequentato la prestigiosa scuola d'arte di Nizza Villa Arson. Ha realizzato sculture, affreschi e murale per diverse Istituzioni, compresa la Città di Nizza, realizzato opere per Carnevale di Nizza e Festival del Circo del Principato di Monaco. Ha al suo attivo molte Mostre in tutto il Mondo, compresa una memorabile presso La Reggia di Caserta.

Artista originale ed eclettico, è sia pittore che ceramista, videomaker e performer, artista digitale. La Mostra, a cura di Florence Canarelli e Fabio Falone con intervento della critica d' arte Francesca Bogliolo, sarà visitabile dal Martedì al Sabato compreso, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.