Terzo posto per Maruska Iamundo a Perugia, Di Muro: "Il risultato dimostra l’eccellenza dello Judo Club Ventimiglia"

Maruska Iamundo dello Judo Club Ventimiglia, seguita in gara dall’allenatrice Antonella Iannucci, ottiene un terzo posto, nella categoria dei 57 kg, alla finale nazionale dei campionati italiani assoluti di judo, maschili e femminili, riservati agli atleti col grado minimo di cintura nera, andata in scena a Perugia.

Maruska ha disputato ben sei incontri vincendone cinque per Ippon, ossia mettendo a segno una tecnica perfetta prima del limite del tempo regolamentare, andando avanti nel tabellone fino a conquistare un ottimo terzo posto finale.

"Complimenti Maruska! Più volte convocata a rappresentare l’Italia in occasione di manifestazioni internazionali come l’European Cup e Continental Open, sia nelle fila della Nazionale giovanile che in quella assoluta, si è sempre distinta ottenendo importanti piazzamenti e, anche questa volta, hai portato a casa un meritatissimo terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti a Perugia. Questo risultato non fa altro che dimostrare l’eccellenza dello Judo Club Ventimiglia!" - commenta il sindaco Flavio Di Muro che nei giorni scorsi ha ricevuto l'atleta in Comune insieme all'assessore Serena Calcopietro e al presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari.