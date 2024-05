Tennis, la scuola primaria di Camporosso al torneo Ravano (Foto)

La scuola primaria di Camporosso si mette in mostra nel tennis al torneo Ravano andato in scena a Genova.

La città è stata rappresentata da una squadra di giovani tenniste che hanno dato il massimo durante le competizioni. "Vogliamo fare i complimenti alle giovanissime tenniste della scuola primaria di Camporosso che hanno partecipato con merito a una manifestazione sportiva a Genova: Emma Dalmasso, Naima Tornatore, Vittoria Bruno e Alice Vacca" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Grazie per la vostra energia, grazie per la bellezza che mettete in campo, i valori dello sport vanno oltre ogni risultato".

Soddisfatta l'Amministrazione comunale che è orgogliosa dei suoi atleti e dei risultati raggiunti al torneo Ravano in diverse discipline sportive: la scuola di Camporosso Mare ha, infatti, vinto il primo premio nell'atletica.