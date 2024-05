Ottimi risultati anche nella seconda giornata per la Bordighera Nuoto ai nazionali di Lignano Sabbiadoro

Seconda giornata di competizioni per il 20° campionato nazionale di nuoto del CSI, a Lignano Sabbiadoro.

Sono stati 8 gli atleti della Bordighera Nuoto, che sono scesi in vasca. Eccellente risultato per Samuele Ruotolo (classe 2015), che, nella finale dei 50 stile libero, ha confermato il suo 1° posto di ingresso, conquistando il titolo di campione italiano per la categoria Es.C.

Altri medagliati della giornata: al 2° posto nazionale Gabriele Vaccaro nei 200 stile libero M2 e 4° nei 50 stile libero; meravigliosa gara per Samuele Peri (2004) che ha conquistato l’argento nei 100 rana, mentre si è attestato al 6° posto nei 50 rana.

Una gara degna di essere menzionata è quella di Bianca Voivoda (2012), nei 200 stile libero. Gara perfetta che l’ha portata a conquistare il 6° posto nazionale su 30 iscritte.

Ottime prestazioni anche quelle di Matilde Barbero (2009) nei 200 stile libero; Silvia Pighi nei 50 e 100 rana , rispettivamente 19a su 45 e 31a su 66; Ivan Vaccaro 50 rana e 100 rana, 18° su 24 e 18° su 31. A concludere il pomeriggio di oggi è arrivato il 4° posto di Sergio Dolce M3 nei 100 m rana.

Domani altra giornata intesa di gare, con i 100 stile libero ei 50 dorso al mattino; 200 misti al pomeriggio e ci si augura dei finalisti nei 50 dorso e 100 stile libero, dove si cimenteranno quasi tutti i bordigotti, supportati dai coach Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo.