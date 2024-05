Calcio: la Sanremese rinnova il contratto di Omar Bohli

Un altro anno di matrimonio tra Omar Bohli e la Sanremese: il giovane portiere biancoazzurro, proveniente dal settore giovanile, è ormai alla quarta stagione con la prima squadra e si appresta ora a cominciare la quinta. Quest'ultima stagione in particolare è stata quella della consacrazione per il portiere, che ha visto la sua promozione a titolare e diverse convocazioni nella rappresentativa under 17 della Lnd.

“La Sanremese è la squadra del mio cuore – dichiara Omar Bohli – per il prossimo anno ho avuto richieste da società di categoria superiore ma non ho mai pensato, neanche un attimo, di lasciare questi colori chesostengo fin da bambino. Ringrazio per la fiducia il presidente, il direttore e il mister".