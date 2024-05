Rinoplastica: tre cose che non tutti sanno sulla chirurgia del naso

Non è solo l’intervento chirurgico che permette di migliorare la forma del proprio naso e renderla più equilibrata e armonica rispetto al resto delle forme e dei lineamenti del viso: ecco tre cose che spesso non si conoscono della rinoplastica, a meno di non avere avuto già esperienze con la chirurgia estetica.

La rinoplastica per risolvere problemi funzionali del naso e cattiva respirazione

La rinoplastica innanzitutto può risolvere problemi funzionali a carico del naso e che, semplificando, impediscono o rendono difficile una corretta respirazione. Setto nasale deviato, malformazioni congenite o traumi che interessano il naso e che compromettono la respirazione sono tra le principali circostanze che dovrebbero spingere a prendere in considerazione questo tipo di intervento. Durante la rinoplastica, infatti, l’operatore va a intervenire sulle strutture ossee, cartilaginee e cutanee dell’area in questione modificandole e rendendole più funzionali alla corretta respirazione, oltre che eventualmente ridisegnandone la morfologia.

La rinoplastica non è l’intervento d’elezione per migliorare la forma del naso

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, insomma, la rinoplastica non è il trattamento d’elezione quando si tratta soltanto di correggere la forma del naso per eliminare fastidiosi inestetismi come gobbe o avvallamenti o per renderne la piramide più armoniosa con il resto dei lineamenti. Non lo è soprattutto perché ha costi, anche biologici, rischi e tempi di guarigione alti: dopo un intervento di rinoplastica, anche quando eseguito in maniera minimamente invasiva o con l’ausilio del laser per esempio, può capitare di presentare lividi, edemi ed ecchimosi. Se quello che si desidera è migliorare la forma del proprio naso ci sono trattamenti di medicina estetica, come soprattutto il rinofiller, che assicurano risultati migliori e quasi immediati. L’intervento di rinoplastica dovrebbe essere valutato solo nei casi più gravi o quando non si siano ottenuti buoni risultati dopo essersi già sottoposti al filler naso.

Un solo intervento di rinoplastica in genere non basta

Tra le cose che spesso si ignorano sulla rinoplastica, quando ci si avvicina per la prima volta a questo mondo, c’è del resto che difficilmente un solo intervento di chirurgia estetica al naso si rivela risolutivo. Quasi sempre dopo il primo intervento di rinoplastica ne sono consigliati altri che servono ad avvicinarsi il più possibile al risultato desiderato e a perfezionare, cioè, gli esiti chirurgici. L’intervento cosiddetto “di revisione” può essere effettuato, a seconda del decorso del singolo paziente, già qualche mese dopo quello originario. Dopo un anno, invece, si procede in genere a una cosiddetta “rinoplastica terziaria” che ha come principale obiettivo perfezionare, da un punto di vista prettamente estetico a questo punto, i risultati ottenuti.

Come per qualsiasi intervento di chirurgia estetica, insomma, prima di sottoporsi a una rinoplastica vanno adeguatamente discussi rischi e aspettative con i propri medici e con il chirurgo estetico di fiducia. Non si può non sottolineare, comunque, che si tratta di un intervento che ha ormai alle spalle secoli di pratica – secondo alcune ricostruzioni la rinoplastica era conosciuta già nell’Antico Egitto, ma è praticata stabilmente almeno dall’Ottocento – e che non presenta oggi, salvo particolari condizioni individuali, particolari rischi per la salute del paziente.