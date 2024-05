Sanremese Calcio, il centrocampista Roberto Maglione resta in biancoazzurro

La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 del centrocampista Roberto Maglione.

Nato a Latina il 2 marzo 2002, Maglione è dotato di fisicità e di grande qualità tecnica. Dopo aver tirato i primi calci nella Polisportiva Carso, il centrocampista è stato ingaggiato dal Genoa: in rossoblù ha fatto tutta la trafila, arrivando fino in primavera.

Giunto a Sanremo nell’estate del 2021, si appresta a vivere il quarto campionato in maglia biancoazzurra: finora (tra serie D, play off e Coppa Italia) ha totalizzato 69 presenze e 6 reti, quest’anno 19 per via dell’operazione al ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo da metà gennaio a fine aprile.

“Sono davvero contento di restare per il quarto anno di fila – afferma Roberto Maglione – la Sanremese è una società di prestigio con un progetto importante, ormai qui mi sento come a casa. Mi è dispiaciuto stare lontano dal terreno di gioco a lungo a causa dell’infortunio al ginocchio, per fortuna ora sto bene. Ci tenevo a rientrare prima della fine del campionato, ho stretto i denti e ci sono riuscito. Ringrazio per la fiducia il presidente, il direttore e lo staff tecnico. Non vedo l’ora di ricominciare, di ritrovare i compagni che resteranno e di conoscere quelli che verranno“.