Calcio a 7 femminile: titolo regionale per il Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga

Grande serata di sport a Genova per le finali del campionato regionale femminile di calcio a 7 della UISP della Liguria. Al campo sportivo di via dell'Acciaio, sulle rampe della collina di Erzelli, sono andate in scena le gare valide per il terzo e per il primo posto del torneo regionale con il match clou che vedeva in campo la formazione del team Moto G.P. - Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga alla sua prima esperienza in ambito femminile grazie alle campionesse uscenti del club Moto G.P. di Genova che, dopo due stagioni già disputate in rappresentanza del Principato, hanno scelto di unire da quest'anno anche il nome del club ufficiale seborghino all'interno della propria denominazione.



Una novità che non ha però cambiato l'esito finale del torneo con le ragazze allenate dai coach Davide Granieri e Beppe Stranieri che, dopo aver dato vita per tutta la stagione ad un emozionante testa a testa con il Circolo Autorità Portuale di Genova, hanno battuto in finale 4-2 proprio le avversarie più temibili al termine di un match magistralmente interpretato fin dal primo minuto. Con i precedenti stagionali composti da un pareggio e da una vittoria a favore delle portuali, vincitrici sia della prima che della seconda fase intermedia del torneo, le ragazze del team seborghino hanno saputo cogliere il trionfo nella partita più importante portandosi in vantaggio dopo due minuti grazie ad un rigore di Silvia Nietante per poi sfiorare la seconda marcatura con diverse azioni di cui una infrantasi su un clamoroso incrocio dei pali.