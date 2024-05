Sanremese Calcio, l'attaccante Daniele Rocco resta in biancoazzurro

La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 dell’attaccante Daniele Rocco.

Nato a Magenta il 27 dicembre 1998, alto 1.72 per 70 kg, Rocco ha esordito in C nella Reggiana e nei granata ha giocato per due anni. Dopo un campionato sempre in C con l’Alessandria, ha militato per tre stagioni nella Caronnese, prima di approdare al Legnano (35 presenze e 4 reti).

A Sanremo ha totalizzato solo 16 presenze e 2 gol per via di un infortunio alla caviglia ma, una volta rientrato a disposizione nel finale di stagione, ha dato il suo importante contributo per aiutare i compagni a raggiungere la salvezza.

“Sono davvero felice della fiducia che la Sanremese ha riposto in me – afferma Daniele Rocco – non è stata un’annata facile e l’infortunio mi ha fatto saltare diverse partite. Mi dispiace non essere stato a disposizione a lungo. Non vedo l’ora di ricominciare e di riprendere il cammino interrotto alla fine del campionato, visto che abbiamo finito in crescendo e che nel girone di ritorno siamo stati una delle squadre più quadrate e difficili da affrontare. Cercherò di dare sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società e per dare ai nostri tifosi tutte le soddisfazioni che meritano“.