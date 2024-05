Marta Bassino tra presente e futuro: "Sono già al lavoro per la prossima stagione" (Foto e Video)

Una radiosa Marta Bassino ha incontrato, martedì 21 maggio presso la Sala G. Vercellotti dell’ATL del Cuneese, giornalisti, redazioni e i partner del progetto territoriale che l’hanno nominata Testimonial del Cuneese.

Una frizzante chiacchierata con il commentatore sportivo (e amico) Paolo De Chiesa ha dato il via all’evento, delineando un bilancio di fine stagione e annunciando alcune importanti novità per la stagione 2024/25.

“A giorni inizierò la preparazione estiva – ha esordito Marta – con una settimana di allenamenti a secco; seguiranno poi le trasferte sui ghiacciai e, tra settembre e ottobre, il consueto appuntamento in Argentina a Ushuaia, preludio dell’inizio della stagione con le compagne azzurre.”

– ha continuato l’Atleta – l

Un tributo, dunque, alla campionessa che rinnova il suo impegno per la promozione del Cuneese. Partner di questa iniziativa sono la Fondazione CRC, la Camera di Commercio di Cuneo, l’ATL del Cuneese, l’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, Cuneo Neve e l’Ente Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime già uniti dal 2020 in un progetto di sponsorizzazione dell’atleta volto alla promozione delle Alpi di Cuneo. Il Protocollo d’intesa mira a identificare sempre più l’immagine dell’Atleta con la sua terra d’origine, le Alpi di Cuneo, attraverso attività di comunicazione, a livello nazionale e internazionale, coordinate dall’ATL del Cuneese.

Durante la conferenza stampa Marta ha indossato la maglia 2024 della Granfondo La Fausto Coppi, evento al quale parteciperà come campionessa e Testimonial del Cuneese in occasione della sfilata delle Nazioni in programma sabato 29 giugno, con partenza dalla centrale Via Roma e accensione del braciere inaugurale in Piazza Galimberti a Cuneo.