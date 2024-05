Judo: doppio impegno per la Byakko Tai Sanremo lo scorso fine settimana

Domenica 19 Maggio è stata una giornata impegnativa per gli atleti del Byakko Tai Sanremo, associazione sportiva che da 40 anni svolge attività di insegnamento delle arti marziali nel comune di Sanremo. Erano in programma infatti due impegni agonistici per il Judo: il primo a Genova con il 34° trofeo Città di Colombo, il secondo a Novi Ligure con l'omonimo torneo giunto alla 38^ edizione.

A Genova ha partecipato Matteo Carbonetto nella categoria juniores 66 Kg. Gara sfortunata per lui: non in perfetta forma per problemi fisici, non riesce ad esprimersi al meglio in una gara di livello internazionale (con atleti provenienti anche da Polonia e dalla vicina Francia) e viene fermato al secondo turno terminando la gara al 17° posto. "Un peccato non essere riusciti a ricavare qualcosa di più da questa gara, sicuramente di alta difficoltà, ma con un livello a cui Matteo ha saputo dimostrare di poterne far parte" il commento del Presidente Ferlito.

Sempre nella stessa giornata a Novi Ligure di è svolta un'altra gara a cui hanno preso parte quattro atleti del Byakko Tai Sanremo: Ginevra Bordo e Bujard Sinameta nella categoria Ragazzi, Centola Federico e Davide Alovisi rispettivamente nelle categorie Cadetti e Juniores. Ginevra e Bujard riescono ad arrivare entrambi sul gradino più basso del podio dimostrando una crescita costante che lascia ben sperare per la prossima stagione. Anche i più grandi hanno ben figurato: Federico, nella categoria Cadetti 73Kg, dopo un avvio difficile, vince i due incontri successivi entro il tempo limite e strappa il terzo posto nella finalina, mentre Davide, con due incontri vinti, sale al secondo posto del podio della categoria Juniores 73Kg.

Così commentano dall'ASD Byakko Tai: "A Novi Ligure i nostri ragazzi hanno dimostrato un buon Judo, andando a confrontarsi con atleti provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Un Buon finale di stagione per tutti in previsione degli ultimi impegni associativi che chiuderanno l'anno per un periodo di meritato riposo per i più piccoli e di affinamento tecnico per i più grandi durante l'estate".

Le informazioni sui corsi sono reperibili presso le pagine social (Instagram: https://www.instagram.com/byakkotai.sanremo/ - Facebook: https://www.facebook.com/byakkotai.sanremo ), sul sito www.byakkotai.it oppure tramite telefono al numero 338 600 6536 (Marco) o via mail byakkotaisanremo@gmail.com.

Tutti i corsi si svolgono nel plesso Comunale il Dojo Byakko Tai Sanremo in str. Solaro 129.