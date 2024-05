Calcio, fine settimana ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana fitto di appuntamenti per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy ASD. Le varie leve sono state impegnate in diversi tornei, esterni ed interni, e hanno ottenuto tante soddisfazioni e risultati degni di nota.

Sabato la Polisportiva Vallecrosia Academy ha organizzato il Torneo Esordienti per la leva 2011 presso la struttura del campo 'Zaccari'. Erano presenti diverse squadre: Ventimiglia Calcio, Imperia, Virtus Sanremo, Ospedaletti Calcio, Golfo Dianese e Real Santo Stefano. I giovani calciatori si sono affrontati su due campi contemporaneamente: diverse partite si sono disputate sul campo a 11 in erba naturale mentre altre sul campo in sintetico a 9 per smorzare i tempi di attesa. La manifestazione ha visto vincitrice la Golfo Dianese. Alle spalle si sono piazzati i giovani di casa guidati da mister Cervo mentre in terza posizione si è classificato l’Ospedaletti Calcio.

I Pulcini della leva 2013 sono stati impegnati, sia sabato che domenica, in trasferta nel prestigioso Torneo di Cairo Montenotte, il 31° Memorial Michele Siccardi. "Iniziato con un po' di difficoltà anche a causa di un girone non facilissimo, al termine delle qualificazioni sono entrati nelle competizioni del girone Silver" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "I ragazzi, guidati da mister Lapa e mister Giunta, hanno tirato fuori la giusta grinta e la motivazione e sono riusciti ad ottenere, nella giornata di domenica, solo vittorie aggiudicandosi così il primo posto del girone Silver, piazzandosi 17esimi nella classifica generale su 34 squadre partecipanti comprese quattro professioniste. I ragazzi hanno ricevuto tanti plausi da parte delle altre società e dall’organizzazione e hanno ottenuto anche diversi premi individuali: Simone Rodini è stato il miglior giocatore del girone Silver; Alessandro Moraru il miglior difensore del girone Silver e Francesco Lapa il miglior allenatore del girone Silver".

I Primi Calci della leva 2015, guidati da mister De Bartolo, hanno partecipato a due manifestazioni: il Torneo Città di Ceriale, organizzato sabato dall'ASD Ceriale, che era dedicato alla leva 2014. "I nostri ragazzi giocando sottoleva hanno dimostrato bravura e carattere conquistando l’ottavo posto del torneo" - commenta la Polisportiva - "Era l'unica squadra della leva 2015". Domenica hanno, invece, partecipato al torneo organizzato dall’US Camporosso.

I Piccoli Amici della leva 2017-18 guidati da mister Colli hanno preso parte alla manifestazione organizzata dall’US Camporosso nella giornata di sabato.

Gli Esordienti della leva 2012, invece, sono scesi in campo per il Torneo Pizzeria Porta Nizza organizzato dall’Asd Ventimiglia Calcio. "Molto bene le prestazioni dei ragazzi che si sono aggiudicati il 5° posto del torneo" - afferma il Vallecrosia Academy.

"Rivolgiamo tanti complimenti e meriti ai nostri ragazzi che ci rappresentano sempre nel modo migliore" - sottolinea la società - "confermando l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione calcistica".