Vallecrosia: tanti giovani alla seconda edizioni del torneo di minibasket della 'Andrea Doria' (Foto)

Le Scuole Basket Riviera Fiori, in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Vallecrosia e il Pgs, hanno organizzato il 2° torneo minibasket ‘Istituto Andrea Doria’.

Hanno partecipato le squadre di Rari Nantes Bordighera, Camporosso Mare e ben due squadre di Vallecrosia che si sono affrontate in gare di 3 contro 3 e altre individuali di palleggio e tiro. Una giornata sportiva senza classifica per salutare tutti i partecipanti in vista della fine delle lezioni scolastiche.

L’Assessore allo sport Pino Ierace ha inviato agli organizzatori un importante saluto a tutti i partecipanti ed al presidente PGS provinciale, Rita Fanciotto. La maestra Loredana Tortora hanno premiato con artistiche coppe e bellissime medaglie i numerosi atleti e gli istruttori Teodoro, Larissa, Sergio.