Under14 e femminile del Sanremo Rugby in campo tra Ivrea e Pian di Poma

Doppio impegno nel fine settimana per le formazioni del Sanremo Rugby. La Under 14 Seven è stata impegnata sul campo di casa, a Pian di Poma, contro Saronno e Reds, mentre la femminile ha giocato in trasferta a Ivrea confrontandosi con Pedona Cuneo e Volvera oltre alle due formazioni dei padroni di casa.

“È stata una bella giornata di sport e, nonostante i primi caldi di stagione, i ragazzi si sono impegnati al massimo mostrando un bel gioco di sostegno e trasformando delle ottime azioni individuali - commenta Agostino Minniti, tecnico dell’Under14 Seven - il rugby seven è una disciplina difficile che non permette errori e in qualche frangente ci ha anche trovati impreparati. Un ‘grazie’ ai genitori della categoria che si sono messi a disposizione per il tradizionale terzo tempo”.

“Le ragazze si sono impegnate al massimo, il loro gioco è ancora un po’ acerbo ma con il tempo e continuando a giocare inizieranno ad avere più accortezza in alcuni momenti della partita capendo quando è il momento di attaccare in un modo o nell’altro - così Sandro Viaggi, accompagnatore della squadra femminile - si sono divertite, ora ci sarà un torneo a invito a Treviso e ci confronteremo con realtà importanti”.