Calcio; il difensore Alessandro Cesari dela Sanremese resta in biancoazzurro

La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 del difensore Alessandro Cesari.



Nato a Piacenza il 6 settembre 2004, alto 1.84 per 74 kg, Cesari alla prima esperienza con i grandi in serie D ha totalizzato 32 presenze.



Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha vestito anche le maglie della Sampdoria e dell’Imolese Under 19.



“La Sanremese mi ha fatto crescere tantissimo – dichiara Alessandro Cesari – e sono molto contento di restare qui. Ringrazio il presidente, il mister e i miei compagni, spero di aver ripagato la loro fiducia. Il campionato è appena terminato ma non vedo l’ora di tornare ad allenarmi. Spero di giocare il più possibile anche nella prossima stagione: intendo onorare al meglio i colori biancoazzurri, darò il massimo in ogni partita come ho sempre fatto“.